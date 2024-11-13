Türk Akreditasyon Kurumu 12 adet personel alımı yapacak

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği'ne göre ve 5510 sayılı Kanun'un 4/1/a sigortalılık statüsünde idari hizmet sözleşmesi ile 12 adet Akreditasyon Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda (Tablo-1) belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla, 2023 veya 2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde İngilizce Dili için Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az C seviyesinde (70) puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

5- Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

6- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

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