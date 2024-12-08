İllerde engelli personelin mesai saatleri kim tarafından belirlenir?

SORU: İllerde belediyelerde görevli engelli personelin mesai saatleri kim tarafından belirlenir? Belediyede görevli engelli personelin mesai saatleri Belediye Başkanı tarafından belirlenebilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesinde, "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan ;konu hakkında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 20.11.2024 tarihli ve E74073113-045.02-262282 sayılı görüş yazısında, "Mezkur Kanunda günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresinin illerde valiler tarafından tesbit olunacağı, engelliler için engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresinin taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebileceği hüküm altına alınmış olup belediyede çalışan engelli memurun günlük çalışmasının başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresinin mülki amirlerce belirlenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." denilmektedir.

Bu itibarla, konu hakkında yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılması gerekmektedir.