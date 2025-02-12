Çalışırken engelli olan memur çalıştığı kurumun %3 kotasına dahil edilir mi?

Devlet Memurunun kamu kurumunda çalışırken engelli sağlık kurulu raporuna dayanarak sonradan engelli olması durumunda bu durum kamu kurumlarının %3 engelli çalıştırma kontenjanına dahil edilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir. Bu madde hükmüne istinaden hazırlanan ve 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ise, "... ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ... ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan ; Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu engelli personele ilişkin bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kamu E-Uygulama sistemine işleyerek güncelleştireceği ifade edilmiştir.

Ayrıca; 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, "... b) Engelli birey: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi, c) Engellilik durumu: Bireyin doku, organ ve/veya fonksiyon ve psikiyatri tanısı ve buna bağlı muhakeme yeteneği kaybından kaynaklı engelliliğini uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamaları, ..." hükmü ile 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bireyin engel durumu, sağlık kurulunca Ek-2'de yer alan engel alanları kılavuzunda bulunan engel oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek raporun ilgili bölümünde belirtilir." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla , Devlet memuru olarak istihdam edilirken %40 ve üzeri engeli bulunduğuna dair ilgili mevzuatına uygun sonradan engelli hale gelen memurların engelli çalıştırma kontenjanına dahil edilebileceği sağlık kurulu raporunu ibraz eden memurun, engelli kontenjanına dâhil edilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.