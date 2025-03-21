Devlet memurları özel ders verebilir mi?

SORU: Memur olarak çalışmaktayım. 657 sayılı Kanuna tabiyim. Mesai saatleri dışında üniversite sınavlarına veya yabancı dil sınavına hazırlık konusunda özel ders verebilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28 inci maddesinde; " Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:( Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler," hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Devlet memurunun ticaret ve kazanç getirici faaliyetler yasaklanmış ve yapabileceği işler ve yasağın istisnaları 657 sayılı Kanunda belirtilmiştir. Devlet memurlarının özel kanunlarda belirtilen görevler ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamı dışında tutulmuştur. Bu çerçevede; ; memurların 657 sayılı Kanunun 28 inci madde de yer alan kazanç getirici görev ve faaliyetleri yapabileceği,Özel kanunlar ile memurlara yapabilecekleri düzenlenen hükümlerden faydalanabilecekleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca ders vermeleri,657 sayılı Kanunun 87 inci maddesi uyarınca verilen ikinci görev görevler diğer kazanç getirici faaliyetler kapsamı dışında bulunmaktadır.

Öte yandan ; 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 8 inci maddesinde ; " İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. (Mülga ikinci cümle: 1/3/2014-6528/14 md.) Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir " hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca; Mezkur Kanunun 2'nci maddesinin (b) bendinde ise, "özel öğretim kurumları" kavramı Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, özel öğretim kurslarını, uzaktan öğretim yapan kuruluşları,motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları , şeklinde tanımlanmış; (c) bendinde de "özel okul" kavramının sadece okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarını kapsadığı düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde;

1- Devlet memurlarının 5580 sayılı Kanun hükümlerine uymak suretiyle özel eğitim kurumlarında ders vermeleri mümkün bulunmaktadır.

2- Özel öğretim kurumları dışında özel ders vermelerinin 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla; memurun üniversite sınavı veya yabancı dil hazırlık konusunda özel ders vermesinin 657 sayılı Kanunun 28'inci maddesine aykırı olduğu değerlendirilmektedir.