Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

Üniversite birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 12 (on iki) adet sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 12 (on iki) adet sözleşmeli personel

alınacaktır.

1. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5- Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,

8- Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

9- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10- İstenilen sertifika ilan şartlarında belirtilen mezuniyetten sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.

11- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin

bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

12- Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

13- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

06 Hemşire 1

Lisans

(KPSS P3)

 Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak.

 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilecektir.

2. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvurular e-Devlet Kapısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 20/03/2025 - 08/04/2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular 20/03/2025 tarihinde saat 08.00'da başlayacak olup, 08/04/2025 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir.

2- Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3- Adaylar başvuru esnasında ilanda istenilen belgeler dışında sisteme başka herhangi bir belge yüklemesi yapmayacaklardır.

4- Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

5- Adayların KPSS puan türü ve yılı uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme

yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

7- Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

3. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Kariyer Kapısı ilan başvuru ekranındaki zorunlu belgeler (Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli

güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.)

2- Ortaöğretim mezunu adaylardan; "Eğitim bilgisi bulunmamaktadır" uyarısı alanlar (Ortaöğretim kurumlarından 2008 yılı ve öncesinde mezun

olanlar), mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (okul adı/ türü/ alan/ mezuniyet tarihi/ diplomat puanı) elle girecek ve mezuniyetini

kanıtlayıcı belge yükleyecektir.

3- Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu olması gerekir.)

Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversite web sitesinde ayrıca yayımlanacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 KPSS (B) grubu ilgili puan türünde puan sıralaması esas alınmak suretiyle

yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2- KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

3- Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

5- Asıl ve yedek adayların isim listeleri ve asıl adaylardan göreve başlamaları için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman bilgisi www.bilecik.edu.tr ve https://www.bilecik.edu.tr/personel/ adreslerinden ayrıca 17/04/2025 tarihinde ilan edilecektir.

6- Göreve başlamaları için belgelerini eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümleri gereğince Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucu olumlu olan adaylar göreve başlayacaktır.

7- Asıl olarak kazananların 2 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adaylardan göreve başlamak için süresi içerisinde belge teslim etmeyen veya eksik belge teslim eden, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan, sözleşme imzalamaktan vazgeçen, feragat eden veya aranan hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşımadığının tespit edilmesi hallerinde müracaatları işleme

alınmayacaktır. Yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

8- Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları taşımalıdır.

9- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup sözleşme yapılmış ise de sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

10- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde

feshedilecektir.

11- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde (Bilecik ilinde) ikamet etmek zorundadır.

12- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

13- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14- Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.