23 Nisanda çalışan işçi ne kadar ücret alır?

SORU: 23 Nisanda açık olan iş yerlerinde çalışan işçi ne kadar ücret alacak? Bayram mesai ne kadar?

CEVAP: 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununun 2 nci maddesinde;

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır." Hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 4857 sayılı İş Kanununun 44 üncü maddesinde; "Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma" başlıklı 44 üncü maddesinde "Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir."hükmü , 46 ncı maddesinde; "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Şu kadar ki;

a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

b) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir". Hükmü, 47 inci maddesinde ise " Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir." hükmü yer almaktadır.

23 NİSAN İÇİN BAYRAM MESAİSİ NE KADAR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret, bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Çalışanların Bayram mesai ücreti , günlük brüt maaşın iki katı olarak hesaplanıyor. Bayramda Çalışan işçinin mesai ücretinin belirlenmesinde aylık brüt maaşın 30'a bölünerek bir günlük brüt tutar bulunuyor ve bu rakam 2 ile çarpılarak ödenecek mesai ücreti bulunur.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ 23 NİSANDA NE KADAR MESAİ ÜCRETİ ALACAK?

2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 866.85 TL olarak hesaplanmakta . Bayramda bir gün çalışana 866.85 TL'lik normal yevmiyesine, 866.85 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılmaktadır.