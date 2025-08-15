Boğaziçi Üniversitesine 82 sözleşmeli personel için başvurular başladı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (c) bendi uyarınca; Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2024 yılı KPSS (B) grubu esas alınarak aşağıdaki tabloda ünvan ve nitelikleri belirtilen toplam 82 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. • İlanda belirtilen bölüm ve programlara eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen diğer alanlardan mezun olan adaylar ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaları YÖK tarafından denkliği onaylanmış adaylar da başvuruda bulunabilir. • YÖK tarafından ilan edilen eşdeğerlik tablolarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: https://s3-ankara.yok.gov.tr/yokmedia/19308d48-349a-47b2-98f4-74eae1c38071.pdf • İlanda belirtilen alanlara veya dallara eşdeğerliği Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kabul edilen diğer alanlardan mezun olan adaylar da başvuruda bulunabilir. • MEB tarafından ilan edilen eşdeğerlik listelerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: https://mtegm.meb.gov.tr/kurumlar/?ara

TÜM POZİSYONLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Yukarıdaki tabloda belirtilen şartlar ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 2. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4. Güvenlik soruşturma ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 5. Belirtilen ünvanlarda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek genel sağlık sorunu bulunmamak. 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

DESTEK PERSONELİ POZİSYONU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren "hizmetli" kadrosuna ait tüm görevleri ve Üniversitemiz birimlerinin açık ve kapalı alanlarının temizlik işleri, eşya ve evrak taşıma, dağıtım ve taşıma, yemek servisi yapma, bahçe bakımı ve düzenlenmesi gibi çeşitli hizmetleri yerine getirebilecek şartları sağlamak. 2. Üniversite birimleri arasındaki lojistik ve eşya taşıma hizmetlerinde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 3. Üniversiteye bağlı yerleşkelerde gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. 3. İlan son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 4. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 5. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak. 6. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 10'dan az olmamak (Örneğin 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-10=70'ten az olmaması gerekmektedir). 7. Boy ve kilo ölçülerini kamuya bağlı sağlık kuruluşları tarafından belgelendirmek. (Ölçümler ayrıca sözlü sınav öncesinde Üniversitemizin ilgili birimlerince de yapılacaktır.) 8. Üniversiteye bağlı yerleşkelerde gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

BAŞVURULARIN ŞEKLİ

1. Başvurular, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım (Boğaziçi Üniversitesi)" hizmeti vasıtasıyla 15.08.2025-22.08.2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. 2. Yukarıda belirtilen başvuru yöntemi haricinde şahsen, posta yoluyla veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3. Adaylar, ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 2024 yılı KPSS (B) grubu puan türlerinden kendisine uygun olanı (lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93 ve ortaöğretim mezunları için P94) esas alınarak başvuru yapabilecektir. 4. Her aday, sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile süresi dışında veya usulüne uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 5. Başvuru sürecinde adaylara ait kimlik, iletişim, fotoğraf, adli sicil, mezuniyet, askerlik, ikametgâh ve KPSS bilgileri, e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilmektedir. Bu bilgilerde hata veya eksiklik olması halinde adayların, başvuru öncesinde gerekli güncellemeleri yapmaları yahut ilgili kurumlardan yaptırmaları gerekmektedir. 6. Mezuniyet bilgileri sistemden çekilemeyen veya hatalı/eksik olan adaylar, "Beyan" başlığı altında tanımlı alanlarda talep edilen bilgi ve belge girişlerini gerçekleştirerek ilgili aşamayı tamamlayacaklardır. 7. Başvuru için gerekli olup sistemden temin edilemeyen diğer bilgi ve belgeler, adaylar tarafından, diğer bilgi ve belgeler başlıkları altında tanımlanan ilgili alanlara yüklenecektir. 8. Adaylar, ilan süresi içinde "Başvurularım" ekranı üzerinden başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edebilir; gerektiğinde bilgi/belge ekleme ya da çıkarma işlemlerini gerçekleştirebilirler. 9. Başvuru işlemlerinin süresi içinde, eksiksiz ve ilanda belirtilen usullere uygun şekilde tamamlanması ile gerekli tüm bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi adayın sorumluluğundadır. İstenen kriterlere uygun başvuru yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 10. Adayların sistem üzerinden yapacakları beyanlar ile ibraz ettikleri belgelerden kaynaklanabilecek sorumluluklar kendilerine aittir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1. KPSS 2024 (B) Grubu Sonuç Belgesi (Sistemden çekilir) 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Sistemden çekilir veya aday tarafından yüklenir) 3. Adli Sicil Belgesi (Sistemden çekilir) 4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının taranmış hali (Aday tarafından yüklenir) 5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonu İçin Aranan Özel Şartlar başlığı altında belirtilen 5 inci ve 6 ncı maddelerdeki boy ve kilo bilgilerini içeren kamuya bağlı sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş rapor (Aday tarafından yüklenir) 6. SGK Hizmet Dökümü (Aday tarafından yüklenir) 7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Sistemden çekilir) 8. İkametgâh Belgesi (Sistemden çekilir veya aday tarafından yüklenir) 9. Sağlık Durumuna İlişkin Yazılı Beyan (Aday tarafından yüklenir) (Dilekçe örneği resmî internet sitesinde (https://bogazici.edu.tr/tr/announcements) yayımlanacak ilan duyurusu ekinde paylaşılacaktır.) 10. Aday Özgeçmiş Formu (Aday tarafından yüklenir) (Form örneği resmî internet sitesinde (https://bogazici.edu.tr/tr/announcements) yayımlanacak ilan duyurusu ekinde paylaşılacaktır.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1. Elektronik ortamda alınan başvurular, adayların beyan ettikleri bilgiler ve sisteme yükledikleri belgeler esas alınarak başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 2. Adayların, başvurdukları pozisyona ilişkin aranan tüm genel ve özel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Şartları sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 3. Şartları taşıdığı tespit edilen adaylar arasından, ilgili pozisyon için 2024 KPSS (B) grubu puanı üzerinden yapılacak sıralama sonucunda, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaylardan başvurulan pozisyon adedinin 3 katına kadarı sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

SÖZLÜ SINAV

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 03.09.2025-12.09.2025 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nâfî Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde sözlü sınav yapılacaktır. 2. Adaylar sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında geçerlilik süresi dolmamış resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Resmi kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUANLARI

1. Sözlü sınav puanlaması, adayların aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. a) Genel kültür düzeyi, b) T.C. Anayasası bilgisi, c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bilgisi, d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bilgisi, e) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, f) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, g) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık. 2. Adaylar, sözlü sınavda her bir değerlendirme kriteri için ayrı ayrı puanlandırılacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konuların her biri 10 (on) puan, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen niteliklerin her biri ise 20 (yirmi) puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır ve sözlü sınav puanı, bu puanların toplamı esas alınarak belirlenir.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için, sınav komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir. Bu şekilde hesaplanan puan, adayın başarı puanı olup sıralamanın belirlenmesinde esas alınacaktır. 2. Sınavda başarılı olan adayların sayısı, ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla olması durumunda, en yüksek başarı puanından başlanarak sıralama yapılır ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenir. Ayrıca, başarı puanı sıralamasına göre, asil aday sayısı kadar yedek aday tespit edilir. 3. Adayların başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sıralamada KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 4. Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adayların, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde, ıslak imzalı dilekçe ile Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. 5. İtirazlar, sürenin sona ermesinin ardından sınav komisyonu tarafından 5 (beş) iş günü içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

YERLEŞTİRME SÜRECİ

1. Yerleştirmeye hak kazanan tüm adayların, talep edilen belgeleri internet sitemizde belirtilen süre içerisinde şahsen teslim etmesi zorunludur. 2. Atanmaya hak kazanan asil adaylardan haklarından feragat etmek isteyenlerin, yazılı feragat dilekçesi sunmaları gerekmektedir. 3. Atanmaya hak kazandığı halde istenilen evrakları eksiksiz ve belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. 4. Atanabilmek için aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan tespit edilen adayların, atamaları yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek; bu kişiler yerleştirme işleminden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. 5. Gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmışsa iptal edilecek, kendilerine yapılmış herhangi bir ödeme varsa yasal faizi ile birlikte tahsil edilecek ve haklarında gerekli yasal işlem başlatılacaktır. 6. Belgelerin teslim süreci sonrasında adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca çalıştırılacağı birime göre "güvenlik soruşturması" ve/veya "arşiv araştırması" yaptırılacaktır. Söz konusu araştırma sonucu olumsuz olan adayların atamaları gerçekleştirilmeyecektir. 7. Göreve başlamaya hak kazanan adaylardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar veya hizmet sözleşmesini imzalamayanlar ile herhangi bir nedenle ataması iptal edilen ya da ataması yapılmış pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, boş kalan pozisyonlara başarı sırasına göre yedek adaylar arasından yerleştirme yapılacaktır. 8. Yedek adayların atanma hakları, sonuçların ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay süreyle geçerlidir. Bu süre içinde herhangi bir nedenle atama yapılması gerektiğinde, başarı sıralamasına göre yedek adaylarla iletişime geçilecek ve asil adaylar için uygulanan süreçler ilgili yedek adaylar için de geçerli olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylara; başvurular, başvuruların değerlendirilmesi ve duyurulması, sözlü sınav, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurulması, itiraz süreçleri ve istenilecek belgeler ile ilgili yapılacak tüm duyurular ve bilgilendirmeler, Üniversitemizin resmî internet sitesi (https://bogazici.edu.tr/tr/announcements) veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak olup, bu ilanlar tebliğ hükmündedir. 2. Şahsen evrak teslim edilmesi gereken durumlarda; noter onaylı vekâletname ile vekil tayin edilen kişiler tarafından ibraz edilecek belgeler kabul edilecek olup posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3. İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar, ihtiyaç duyulması hâlinde Üniversitemizin farklı birim ve yerleşkelerinde görevlendirilebilir. 4. Sınav Komisyonu, sözlü sınav sonucunda adayların başarı düzeylerini yeterli görmemesi durumunda, ilan edilen pozisyonlardan bir kısmına ya da tamamına yerleştirme yapmama hakkına sahiptir. 5. Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerlidir.