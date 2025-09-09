TSK’dan ayrılan üsteğmen hangi kadroya atanabilir?

SORU: Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde üsteğmen olarak görev yapmakta iken istifa ederek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi kapsamında belediyede şef unvanlı kadroya atanması mümkün mü?

CEVAP: 2.7.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde, "(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir. (2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanlar ve ilgili mevzuatı dikkate alınır." hükmü yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde teğmen rütbelerinde (teğmen, üsteğmen) görev yapanların şef ve bu düzeydeki diğer kadrolara sınavsız ve genel hükümler çerçevesinde atanabileceğine ilişkin görüşler yerleşik hale gelmiştir.

Bu itibarla, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde üsteğmen olarak görev yapmakta iken istifa ederek 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında Belediyede sınavsız ve genel hükümler çerçevesinde şef kadrosuna atanabilmesinin hususu ilgili diğer mevzuatta aranılan şartlara uyulması kaydıyla idarenin takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.