Vekaleten görev yapanlar sınav kurullarında görev alabilir mi?

Vekaleten yönetici kadrosunda görev yapanlar açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için oluşturulan sınav kurulunda görevlendirilmesi mümkün mü?Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde, "1) Yerel yönetimlerce yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, üyelerden biri personel işlerinden sorumlu birim temsilcisi olmak üzere, atamaya yetkili amirce belirlenecek üyelerden teşekkül eder.

Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından da kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir. (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile alınacak personelden; görev, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. ..." hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, mezkûr Yönetmelikte yer alan, "görev, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar" ibaresi, sınav komisyonu üyelerinin bu üç şartı birlikte taşımaları gerektiği anlamına gelmektedir.



Öte yandan, Danıştay Birinci Dairenin 05.12.1996 tarihli ve E.1996/222, K.1996/228 sayılı istişari Kararında, " ... Genel müdürlük görevinin asil veya vekil tarafından yürütülmesinde bu olgunun değişmeyeceği de kuşkusuzdur. Zira, Danıştay''ın yerleşik kararlarına göre bir göreve vekaleten atananlarla, yasa gereği kendiliğinden o görevi vekaleten yürütmekle yükümlü olanların, görevi yürüttükleri sürece hukuken asilin sahip olduğu bütün yetkileri kullanmaları zorunlu bulunmaktadır. Görüldüğü üzere, vekil, "asil'in tüm yetkilerine sahip olmasına karşın, "yardımcı" aksine yasal bir hüküm yok ise sadece amirin belirleyeceği ölçüde yetkili olup, genelde gündelik işlemleri yürütmek ve amirin talimatını yerine getirmekle yükümlüdür." şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu itibarla , yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve Danıştay'ın kararı çerçevesinde bir görevi vekâleten yürüten personelin asilin sahip olduğu bütün yetkilere sahip olduğundan sınav kurulunda görevlendirilecek üyelerin sahip olduğu kadro ünvanının (asaleten veya vekâleten) esas alınması gerekmektedir.