Memurların yıllık iznini kim imzalamalı?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak 62 Seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ,140 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ve 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu tebliği yayımlanmıştır.

Mezkur 103 üncü madde de yıllık izinlerin "amirin uygun bulacağı zamanlarda," kullanılabileceği hükmü bulunmakta olup, söz konusu amirler hakkında bir sınırlama bulunmamaktadır.

Kurumların teşkilat ve kuruluş ve görevlerini düzenleyen düzenlemelerde ise genellikle memurların atanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmekte olup, yıllık izin verecek hükümlere ise yer verilmemektedir.

Bu itibarla ; Kurumsal iç düzenlemelerde memurun görev yaptığı yer ve bağlı olduğu amir göz önüne alınarak yıllık izin vermeye yetkili amirler belirlenmektedir. Kurumlar, memur unvanları görev yaptıkları yerlere bağlı olarak yıllık izin veren amirler değişebilmektedir. Çalıştığınız kurumun İmza yetkileri mevzuatına bakarsanız bu konuda düzenleme bulunması mümkün.