Özel sektörde çalışılan süreler aylıksız izin süresinde değerlendirilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aylıksız izin" başlıklı 108/E maddesinde, "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 154 Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, memurun, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet süreleri ve memuriyette geçen hizmet süreleri toplamının beş yıldan fazla olması durumunda aylıksız izin hakkından faydalanabileceği değerlendirilmektedir.