Kamuda çalışan işçilere refakat izni verilir mi?

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanununun 53 ve müteakip maddelerinde yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri düzenlenmiştir. Bu Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde "işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esasları" belirlenmekle birlikte refakat iznine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

Diğer taraftan, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinde, "(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir. (2) İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla kamu kurumlarında 4857 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek kardeşinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin kullanabileceği, bu sürenin ise bir katına kadar uzatılabileceği değerlendirilmektedir.