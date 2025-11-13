Kamuda sözleşmeli personel olmak isteyenler: ODTÜ 22 sözleşmeli personel alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca, 2024 KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla istihdam edilecek her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 2 (iki) katına kadar aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile toplam (22) sözleşmeli personel alınacak.

BAŞVURULARDA SON TARİH 26 KASIM

Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir unvana başvuru yapabilecektir. 2-Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını e-Devlet platformu üzerinden 12.11.2025-26.11.2025 tarihleri arası e-Devlet Kapısı ''Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım'' veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden gerçekleştirecek. Ayrıntılar sabah memurlarda...