Kapsamdışı personel memur kadrolarına naklen atanabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinin son fıkrasında, "13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmü ile 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, kapsam dışı personel statüsünde kamu iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilenlerin işçi statüsünde yer almakatdır.

Bu çerçevede, Yargıtay kararında, "Kapsam dışı personel kamu hukukunda iş gücünün istihdamını belirleyen, statü hukukuna tabi bir çalışma statüsü değildir. Kapsam dışı bırakılan işçiler, işverenleri ile olan çalışma ilişkilerine hizmet akdi çerçevesinde devam etmektedirler. Sınırlı olarak belirtilen istihdam türlerine toplu sözleşmenin taraflarınca yeni bir statü eklenemez." denilmiştir.

Ayrıca; Danıştay kararlarında ise , "Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında kapsamdışı statüde iş yasası çerçevesinde çalışan bir kesim bulunduğu, kapsamdışı personelin, toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunmayan ve belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışan personeli ifade ettiği ve kapsamdışı personelin kamu görevlisi olduğu sonucuna varılmaktadır." şeklinde vurgulanmaktadır.

Bu itibarla, 4857 sayılı Kanuna tabi olup toplu iş sözleşmesine tabi olmayan (kapsam dışı personel) statüde görev yapmakta olanların 657 sayılı Kanunun gerek 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen veya gerekse 92 nci maddesi kapsamında açıktan atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.