Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettiş yardımcısı alıyor

ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar. ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.30'da başlayıp 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.Ayrıntılar sabah memurlarda