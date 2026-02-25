İşverenlerin yükümlülükleri neler?

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE SÜRE NE ZAMAN?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için işe başlamadan en az 1 gün önce sigortalı işe giriş bildirgesinin e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir.

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN YASAL OLARAK VERİLMESİ GEREKEN SÜRENİN İSTİSNAİ DURUMLAR NELER?

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde hizmet akdiyle işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde,

Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde,

Kamu idarelerince istihdam edilen 8/9/1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi SGK'ya verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde,

Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacak sigortalılar için vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü sonuna kadar,

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personelin nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna kadar,

Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde,

5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamındaki güvenlik korucularının bildirimi valiliklerce çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

SGK'ya yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır.

SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASIL?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir.

İŞYERİ BİLDİRGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmaya başlanılan bir işyerinde işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte SGK'ya verilmesi gerekmektedir.

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE TâBİ ŞİRKETLERİN NEVİLERİNİN DEĞİŞMESİ, BİRLEŞMESİ VEYA DİĞER BİR ŞİRKETE KATILMASI DURUMUNDA İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ TARİHİ NEDİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini takip eden on gün içinde işyeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.

ADİ ŞİRKETLERDE ŞİRKETE YENİ ORTAK ALINMASI DURUMUNDA İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİNİN SÜRESİ NEDİR?

Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.

İŞYERİNİN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ HALİNDE İŞYERİ BİLDİRGESİ VERİLMESİ SÜRESİ NEDİR?

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesinin SGK'ya verilmesi gerekmektedir.

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞYERİ BİLDİRGESİ VERİLMESİNİN TARİHİ NEDİR?

İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü SGK'nın ilgili ünitesine gönderilecektir.

İŞYERİNİN FARKLI BİR İLDEKİ ADRESE NAKLİ HALİNDE İŞYERİ BİLDİRGESİ VERİLMESİ SÜRESİ NEDİR?

İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu üniteye, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde verilecektir.

İŞYERİ BİLDİRGESİ DÜZENLENMESİNİN İSTİSNALARI NELERDİR?

Ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden,

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden,

Otomatik işyeri tescili yapılmakta olup söz konusu durumlarda ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.

İŞ KAZASINA İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN BAŞLAR?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK'ya kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri hâlinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda bildirim süresi iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü olmaktadır.

MESLEK HASTALIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MI?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalı veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirilecektir.

ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİNDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASIL ?

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının; a) İstirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının, b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin, c) Sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiği / istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin, işveren tarafından SGK'ya elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ / MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDA SÜRE NE KADAR?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıları çalıştıran;

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 26'sında saat 23.59'a kadar e-Sigorta kanalıyla,

İşverenler (Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar hariç olmak üzere) ile Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ise Türkiye genelinde 01.07.2020 tarihinden itibaren sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesini en geç ertesi ayın 26 ncı günü saat 23.59'a kadar e-yetkili vergi dairesine elektronik ortamda,

vermekle yükümlüdür.

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN YASAL SÜREDE VERİLMİŞ SAYILDIĞI HALLER

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıranlar yönünden, belirtilen sürelerde verilmemiş olmakla beraber; toplu iş sözleşmesi farkları, mahkeme kararı ile işe iadeler, arabuluculuk anlaşmaları, kamu kurumlarındaki geriye dönük ücret ödemeleri ve vize gecikmesi gibi durumlarda, belgelerin kararın kesinleştiği veya tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın 26'sına kadar verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir.

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN?

İşverenler, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesini ücretlerden keserek, kendi hissesini de ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar SGKya ödeyeceklerdir. Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise prim tutarları, en geç resmi tatilin sona erdiği günü izleyen ilk iş günü içinde SGK'ya ödenecektir.

İŞYERİ KAYITLARININ SAKLANMASI VE İBRAZINA İLİŞKİN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Saklama: İşverenler; defter, kayıt ve belgeleri takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri ise otuz yıl süreyle saklamak zorundadırlar.

İşverenler; defter, kayıt ve belgeleri takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri ise otuz yıl süreyle saklamak zorundadırlar. İbraz: İşyeri defter, kayıt ve belgelerini SGK'nın denetim memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmek zorundadırlar.