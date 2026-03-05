Denklik diploması olmayan memura intibak yapılır mı?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/12-d bendinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 142 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, "... 7- 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d bendinin yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak uygulanması sonucu derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin intibaklar, ilgililerin bitirdikleri son öğrenime ilişkin diplomaları kurumlarına ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulunmaları üzerine yapılacak, intibak sonucu ulaşılan derece ve kademenin aylığına onay tarihini takibeden aybaşından itibaren hak kazanılacak, ilgililere geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. ..." şeklinde açıklama yapılmaktadır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesine göre, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etme yetkisi Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir. Ayrıca, 5.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde, "… d) Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesini, e) Denklik belgesi: Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan alınan diplomanın/mezuniyet belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösteren belgeyi, …" hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, denklik belgesi almak için başvuru usulünün ve başvuru sürecinin nasıl yapılacağı ve aranacak belgelerin ne olduğu belirlenmiştir. Yine mezkûr Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, "(1) Denklik kararı alınan diplomalar için başvurunun "mezuniyet belgesi" ile yapılması durumunda diploma denklik belgesi yerine geçen "mezuniyet denklik belgesi"; diploma aslının ibrazı halinde ise "diploma denklik belgesi" düzenlenir." hükmüne yer verilmiş olup yurt içinde yükseköğrenim mezunu olarak kabul edilebilmek 2 için gerekli olan mezuniyet denklik belgesi veya diploma denklik belgesinin alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yurt içinde diplomalarının geçerli sayılabilmesi için memurların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından denk kabul edilmesi gerektiğinden onaylanmamış yurtdışı yükseköğrenim diplomalarının kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarında bulunanlar için 36/A-12-d maddesi uyarınca intibak işleminin yapılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.