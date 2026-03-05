Dikkat! Üniversite öğrencilerine ücretsiz Kırgızistan fırsatı

BAŞVURULARDA SON TARİH 6 MART

Başvurular 2 Mart 2026 tarihinde başlarken, 6 Mart 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Program kapsamında yapılacak değerlendirme sonucunda 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek. Programa katılmak isteyen gençlerin 6 Mart 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Programın ilk aşaması 12–17 Nisan 2026 tarihleri arasında Kırgızistan'da gerçekleştirilecek. Türk gençleri bu süreçte başkent Bişkek başta olmak üzere çeşitli kültürel ve tarihî mekânları ziyaret edecek. Programın ikinci aşamasında ise 25–30 Nisan 2026 tarihleri arasında Kırgızistanlı gençler Türkiye'de misafir edilecek.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE GENÇLİK İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Program kapsamında gençler; "Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarımı" ve "Türk Dünyasında Gençlik ve Kültürel Diplomasi" temalı atölye çalışmalarına katılacak. Ayrıca saha incelemeleri, gönüllülük faaliyetleri, kurum ziyaretleri ve kültürel tanıtım etkinlikleri düzenlenecek.

Bu program ile Türkiye ve Kırgızistan arasındaki gençlik iş birliğinin güçlendirilmesi, gençler arasında dostluk ve dayanışma kültürünün geliştirilmesi ve gençlerin uluslararası deneyim kazanması amaçlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa başvuracak adaylarda şu şartlar aranıyor:

Başvuru tarihi itibarıyla 18–25 yaş arasında olmak

Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrenci ya da mezun olmak

Temel düzeyde İngilizce bilmek

Sosyal, kültürel veya gönüllülük faaliyetlerinde aktif rol almak

Seyahat etmeye engel sağlık sorunu bulunmamak

Başvurular nasıl yapılacak

Başvurular yalnızca e-Genç çevrim içi başvuru sistemi üzerinden yapılabilecek. E-posta veya sistem dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURU LİNKİ

https://e-genc.gsb.gov.tr