İstifa eden tazminat alabilir mi?

Milyonlarca çalışanın en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatında, "istifa" ile "haklı fesih" arasındaki ince çizgi büyük önem taşır. Yanlış atılan bir adım, yılların emeğinin karşılığını kaybetmeye neden olabilir. İşyerinin taşınması, ücret artışı beklentisi ya da hamilelik gibi durumlarda hukuki sınırları doğru bilmek gerekir.

İŞYERİ TAŞINIRSA ,KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?

İşçi ile işveren arasındaki ilişki, iş sözleşmesiyle belirlenir. İşverenin; görev tanımı, çalışma yeri ve çalışma saatleri gibi temel koşullarda esaslı değişiklik yapmak istemesi halinde, bu durumu işçiye yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

İşçi, bildirilen değişikliği 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul etmezse, bu değişiklik kendisini bağlamaz. Buna rağmen değişiklik fiilen uygulanırsa, işçi haklı nedenle fesih hakkını kullanarak iş sözleşmesini sona erdirebilir ve somut olayın durumuna göre kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Ancak burada önemli bir ayrıntı vardır: İşyerinin taşınması her durumda haklı fesih sebebi sayılmaz. Eğer iş sözleşmenizde "işveren işçiyi başka şehir veya şubelerde görevlendirebilir" maddesi yoksa ve bu değişiklik işçi açısından katlanılması güç bir mağduriyet oluşturuyorsa, tazminat hakkı doğabilir.

ÜCRET ARTIŞI YAPILMAMASI HAKLI FESİH SEBEBİ SAYILIR MI?

Uygulamada en çok karşılaşılan konulardan biri ücret artışıdır. Mevzuatta, her yıl düzenli zam yapılmasını zorunlu kılan genel bir hüküm bulunmamaktadır. Eğer iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde ücret artışına ilişkin açık bir düzenleme yoksa, zam yapılıp yapılmaması işverenin yönetim hakkı kapsamında olup, kural olarak zorunlu değildir.

Bu nedenle yalnızca "zam yapılmadı" ya da "zam yetersiz" gerekçesiyle işten ayrılmak, çoğu durumda istifa olarak kabul edilir ve kıdem tazminatı hakkı kaybedilir. Ancak aynı pozisyondaki diğer çalışanlara zam yapılmasına rağmen, objektif ve haklı bir neden olmaksızın bir işçiye zam yapılmaması halinde durum farklı değerlendirilebilir.

Ayrıca, maaşın zamlanmamasından öte; maaşın zamanında yatırılmaması, bir kısmının elden verilmesi (bordro oyunu) veya fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi haller, işçi açısından güçlü bir haklı fesih sebebi oluşturur ve şartları oluştuğunda kıdem tazminatı hakkı doğurabilir.

HAMİLELİK, TAZMİNAT HAKKI DOĞURUR MU?

Çalışan kadınlar arasında yaygın bir yanlış bilgi, hamilelik veya doğum nedeniyle işten ayrılmanın tazminat hakkı doğurduğu yönündedir. Oysa kanuna göre, kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alamaz. Hamilelik de bu kuralın istisnası değildir.

Ancak hamilelik sürecinde işin niteliği annenin sağlığını tehlikeye sokuyorsa ve bu durum sağlık raporuyla ortaya konulmasına rağmen işveren gerekli önlemleri almıyorsa, işçi haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir.

Buna ek olarak, doğum sonrası yasal süt izninin kullandırılmaması da işçiye tazminatlı ayrılma hakkı tanıyabilecek önemli bir ihlal niteliği taşır.

SONUÇ: BELGESİZ ADIM ATMAYIN

Kıdem tazminatı hakkı, işten ayrılış şekline doğrudan bağlıdır. Haklı bir nedenle ayrılacak olan işçinin, bu durumu mutlaka yazılı belgelerle desteklemesi gerekir. Sözlü beyanlar yerine; noter kanalıyla çekilecek ihtarname, sağlık raporu ve yazılı bildirimler ile hareket etmek, ileride doğabilecek hak kayıplarını önler.

Unutulmamalıdır ki her somut olay kendi şartları içinde değerlendirilir. Bu nedenle işten ayrılmadan önce hukuki durumun doğru analiz edilmesi, haklıyken haksız duruma düşmemek açısından hayati önem taşır.