Memurlara kademe ilerlemesi cezası nasıl uygulanacak?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; "Adaylık devresi içinde göreve son verme" başlıklı 56 ncı maddesinde, "Adaylık süresi içinde; temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. Bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) üç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar." hükmü, "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinde, "Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir." hükmü, "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125 inci maddesinde, "Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: ... D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır. ..." hükmü, 2 "Uygulama" başlıklı 132 nci maddesinde, "Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. ... Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde

1) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sadece bulunduğu derece içinde 1-3 yıl arasında intibak işleminin yapılmaması,

2) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan ilgili personelin 1-3 yıl kademe ilerlemesi yapılmadan mevcut derece ve kademeden faydalanmaya devam edeceği, 3) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan ilgili personelin bu süre içinde kazanılmış hak aylığı ve emekliliğe esas aylığı hesabının bulunduğu derece ve kademeden yapılması,

4) Yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında herhangi bir duraklamaya yer verilmeyeceği,

5) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenlerin 10 yıl boyunca belediye başkan yardımcısı, şube müdürü ile diğer alt yönetici ve idari kadrolar hariç olmak üzere, daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacağı,

6) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan ilgili personele söz konusu cezanın verildiği tarihten itibaren sekiz yıl boyunca ilave kademe verilemeyeceği,

değerlendirilmektedir.