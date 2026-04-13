Öğretmenler naklen atanırsa yıllık izni nasıl olacak?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükümleri yer almaktadır.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyasyonla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almakta olup, söz konusu hüküm çerçevesinde öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılmaktadır.

Ayrıca, yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak 62, 140 ve 154 Seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Bununla birlikte; Mülga Devlet Personel Başkanlığının konu hakkında 05/07/2013 tarih ve 12164 sayılı yazısı da bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

1- Dinlenme ve yaz tatilini kullandıktan sonra naklen memur kadrosuna atanan personelin cari yıl için yıllık izin kullanmasının mümkün olmadığı,

2- Öğretmen olarak dinlenme veya yaz tatili izninin bir kısmını kullandıktan sonra naklen atanan personelin kullandığı izinler, cari yıl için kullanabileceği izinden düşülerek varsa kalan kısmını yıllık izin olarak kullanabileceği,

3- Sadece dinlenme iznini kullandıktan sonra naklen atanan personelin bu izni, cari yıl için kullanabileceği yıllık izinden düşülerek geri kalan kısmının yıllık izin olarak kullanabileceği,

değerlendirilmektedir.