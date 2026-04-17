Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 10 uzman yardımcısı alınacak
Giriş Tarihi: 17.04.2026 09:36

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 10 uzman yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Özelliği İdaresi Başkanlığı'na 10 uzman yardımcısı alınacak. Adaylar yazılı ve sözlü sınav üzerinden değerlendirilecek.

SINAV SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Sınava, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar, e-Devlet üzerinden erişim sağlanan "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden 1-10 Haziran tarihlerinde başvurabilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "https://www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

SONUÇ BİLGİLERİ

Adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek, adaylara ilave bir bildirimde bulunulmayacak.

