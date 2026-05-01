Yurt dışında hastalanan memurlar ne yapmalı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. ... Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. ..." hükmü yer almaktadır

Diğer taraftan, 29.10.2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin; 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir." hükmü, 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında, "Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur." hükmü, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir." hükmü, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen süreler kadar izin kullanan memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu rapor, yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre düzenlenir. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, 105 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, yukarıdaki hükümler çerçevesinde ;

1- Yıllık iznini yurtdışında kullanmakta iken hastalanan memurların aldıkları hastalık raporlarının dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç yıllık iznin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilmesi,

2)-Yıllık iznini yurtdışında kullanmakta iken hastalanan memurların aldıkları hastalık raporlarının ve raporda belirtilen sürelerin ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun dış temsilcilik onayında belirtilmesi halinde söz konusu hastalık raporunun hastalık iznini çevrilmesi,

3) İlgili ülke mevzuatında hem tek hekim hem de heyet raporu düzenlenmesinin öngörülmesi halinde bunların ayrı ayrı hesaplanması gerekmekte olup örneğin ilgili ülke mevzuatında sadece tek hekim raporu öngörülmesi halinde 40 günü aşan tek hekim raporlarında ilgili dış temsilcilikten alınacak "yerel mevzuatta heyet raporu yoktur" teyidinin alınması,

gerektiği değerlendirilmektedir.

