Arazi tazminatı alan memura harcırah verilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinde, "... Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir…" hükmü,

177 nci maddesinde ise , "Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan ; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 39 uncu maddesinde, "Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir." hükmü yer almaktadır. Memuriyet mahalli ise 6245 sayılı Kanunda tanımlanmış olup Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No 41) ile Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No 39)'nde buna ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca; 6245 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde, "Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez. Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurt içi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir. Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte; 24 Seri No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde, "Harcırah Kanunu hükümlerine göre asli görevleri icabı gezici olarak çalışmak durumunda olan personelin bu görevleri gereği memuriyet mahalli dışına çıkışlarını "geçici görev" saymak mümkün değildir. Bu sebeple 49 uncu maddenin birinci fıkrası, bu tanıma giren memur ve hizmetlilere gündelik ve yol gideri yerine Seyyar Görev Tazminatı verilmesini öngörmüş bulunmaktadır." ifadesi , 26 Seri No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde ise, "Seyyar görev tazminatı ilgililere, asli görevleri sebebiyle yapacakları seyahatlerden dolayı bir yerde sabit iş gören emsaline nazaran fazladan yapacakları zorunlu giderleri karşılamak amacıyla verilmektedir, Bu nedenle söz konusu tazminat, yalnız bu şekilde hizmet ifa edildiği sürece verilebilecek; yıllık izin, sağlık izni, geçici görevle görev bölgesi dışına gitme, gezici olarak çalışmayı gerektirmeyen başka görevlere vekalet etme gibi fiilen gezici görev yapılmayan günler için ödenmeyecektir." açıklaması yer almaktadır. .

Öte yandan; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 02.12.2024 tarihli Kararında " ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı) kanun koyucunun teknik hizmetler sınıfındaki personele, görevlerinin niteliği ve çalışma koşulları nedeniyle farklı bir tazminat rejimine tabi tutma iradesinin bir tezahürü olarak, kapalı mekanlarda görev yapmaya nazaran, açık ve zorlu çalışma koşullarında görev yapılması durumlarında, bu personelin emeklerinin karşılığı olarak ek bir tazminat almaları amacıyla düzenlenmiştir.

Bu itibarla, Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personelden açık çalışma mahallinde görev yapanların, 6245 sayılı Kanunda bahsi geçen "gezici olarak çalışanlar" kapsamına girmediğinden, memuriyet mahalli dışında çalıştığı günler için seyyar görev yolluğu ödenmesinin mümkün bulunmadığı, bu personele mezkûr Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

