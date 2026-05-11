Memur, mimar kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesi, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir." hükmü ile bir kurumun kendi kadroları arasında yapacağı ünvan değişikliğine tabi atamaları değil, 657 sayılı Kanuna tabi olan kurumlar arasında yapılacak nakil işlemlerini düzenlemektedir.

Bu itibarla, mimarlık fakültesi mezunu olup memur kadrosunda görev yapan personelin münhal bulunan mimar kadrosu için açılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olması halinde söz konusu kadroya atanmasının mümkün olacağı değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör