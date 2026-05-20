Askeri okullarda okuyanlar için aile yardımı ödeneği verilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 206. maddesinde;

"Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinde, "... İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Milli Savunma Bakanlığının izni ile Silâhlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında askeri öğrenci okutulabilir. Bu maksatla gönderileceklerin, kaçıncı sınıftan itibaren ve kaç dönem halinde okutulacakları Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir. Bunlar öğrenime başladıkları tarihten itibaren ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeseler dahi öğrencilikten ayrılamazlar. Bu öğrencilerin harçlıkları Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur. ..." hükmü ile ek 3 üncü maddesinde, "Fakülteler veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır." hükmü yer almakta olup ek 8 inci maddesinde de öğrencilere verilecek "öğrenci harçlıkları" düzenlenmiştir

Diğer taraftan; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. Mezkûr Kanuna göre ücret ise, işverene tabi belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Bu minvalde, fakülteler veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilere verilen "öğrenci harçlıklarının" ticari kazanç veya ücret olarak değerlendirmek mümkün olmayacaktır.

Öte yandan; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, "Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Milli Savunma Bakanlığı hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar"ın sigortalı sayılması da bu hususu değiştirmeyecektir. Bununla birlikte; 27.08.2025 tarihli ve 32999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.08.2025 tarihli ve 2025/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 10 uncu maddesinde, "(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 2 Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir." hükmüne yer verilerek burs alan veya Devletçe okutulan çocuklara da aile yardımı ödeneğini verileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, Devlet memurlarının askerî öğrenci olan çocuğunun, çocuk yardımından yararlanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör