Emzirme ödeneğinden kimler yararlanabilir?

Emzirme ödeneğinden hizmet akdine tabi çalışan 4/a sigortalıları ile kendi adına ve hesabına çalışan 4/b sigortalıları yararlanabiliyor. Kamu görevlisi olan sigortalılara ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kendi kurumlarınca ödeme yapıldığından, bu kişilere ayrıca emzirme ödeneği ödenmiyor.

Ödenekten yararlanma şartları neler?

Ödenekten yararlanabilmek için doğumun canlı gerçekleşmesi gerekiyor. 4/a kapsamında çalışan sigortalılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. 4/b kapsamındaki sigortalılar için ise yine doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması ve genel sağlık sigortası primi dâhil prim borcunun bulunmaması gerekiyor.

Sigortalılığı sona eren kişiler de yararlanabiliyor

Sigortalılığı sona eren kişiler de belirli şartlarda bu haktan yararlanabiliyor. Buna göre, sigortalılığı sona erenlerin bu tarihten itibaren 300 gün içinde çocuklarının doğması ve doğumdan önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması halinde emzirme ödeneği alınabiliyor.

Emzirme ödeneği, her çocuk için doğum anında hayatta olması şartıyla ödeniyor. Tutarlar yıllara göre; 2026'da ise 1.621 TL olarak belirlenmiştir.

Dilekçe vermeye gerek var mı?

Ödeneğin alınması için ayrıca SGK'ya dilekçe verilmesine gerek bulunmuyor. Hak sahiplerine ödeme, sistemde yer alan emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak yapılıyor.

Hak düşürücü süre 5 yıl

Emzirme ödeneğinde hak düşürücü süre ise hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıl olarak uygulanıyor.

