Tarım ve Orman Bakanlığı 92 sözleşmeli personel alacak
Giriş Tarihi: 23.05.2026 14:28 Son Güncelleme: 23.05.2026 14:34

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 92 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

İlanda; mühendis, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, tekniker, teknisyen, mimar, şehir plancısı ve orman muhafaza memuru gibi birçok kadro yer aldı.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

İlana göre merkez teşkilatında:
• 7 Büro Personeli
• 4 Mühendis
• 1 Veteriner Hekim
• 1 Biolog
• 1 Şehir Plancısı
• 3 Tekniker
• 1 Mimar
Taşra teşkilatında ise:
• 29 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
• 31 Destek Personeli
• 4 Orman Muhafaza Memuru
• 1 Mühendis
• 4 Tekniker
• 2 Teknisyen
• 3 Büro Personeli
alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular Ne Zaman?

Başvurular, 25 Mayıs 2026 ile 3 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapılacak. Kurum, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuruları kabul etmeyecek.

KPSS Şartı ve Değerlendirme Süreci

Adayların ilgili pozisyonlara göre 2024 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. Bazı kadrolarda taban puan 70 olarak belirlenirken, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli gibi kadrolarda minimum 50 KPSS puanı yeterli olacak.
Yerleştirmeler, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. En yüksek puandan başlanarak asıl ve yedek aday listeleri oluşturulacak.

Koruma ve güvenlik görevlisi için özel şartlar var

Özellikle koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında erkek aday şartı, özel güvenlik kimlik kartı zorunluluğu, boy şartı ve sağlık raporu gibi kriterler dikkat çekti. Ayrıca vardiyalı çalışmaya uygunluk şartı da aranıyor.
Orman muhafaza memuru kadrolarında ise "silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu isteniyor.

Alım Yapılacak İller

Personel alımları Ankara merkez teşkilatı başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Muğla, Bolu ve Muş illerindeki milli parklar ve şefliklerde gerçekleştirilecek. Özellikle Bolu'daki Abant, Yedigöller ve Gölcük Milli Parkları için yoğun personel planlaması yapılıyor.

Sonuçlar Nereden Açıklanacak?

Başvuru sonuçları yalnızca Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak

Baki Sancak - Editör
