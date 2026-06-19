Öğretim elemanı, doktora yaparsa ilave bir derece alabilir mi?

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/9 uncu maddesinde, "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma" başlıklı 6 ncı maddesinde, "Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır." hükmü, "Uygulanacak diğer kanun hükümleri" başlıklı 20 nci maddesinde,"Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinin (2) numaralı alt bendinde,

"Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlıyan bir yükseköğretimdir."

hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin "Doktora Programı" başlıklı üçüncü bölümünde yer alan "Genel esaslar" başlıklı 15 inci maddesinde,

"(1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 ders kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur…"hükmü,

"Başvuru ve kabul" başlıklı 16 ncı maddesinde,

"(1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için,

1) Üniversite senatoları tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55'ten düşük 75'ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir." hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, 2547 sayılı Kanun ve mezkur Yönetmelik uyarınca doktora programına tezli yüksek lisans diplomasına sahip olanlar, anılan Yönetmelikte belirtilen lisans diplomasına sahip olanlar veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar başvurabilmekte ve doktora yapabilmektedirler.

Bu sebeple, 2914 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan "doktora yapanlara …bir derece yükselmesi uygulanır." ifadesindeki "doktora" ibaresinin 2547 sayılı Kanun ile mezkur Yönetmelikte belirtilen şekilde doktora yapanların tümünü kapsadığı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla,

2914 sayılı Kanuna tabi akademik personelin yüksek lisans veya doktora yapması halinde intibakının nasıl yapılacağının mezkur Kanunun 6 ncı maddesinde açıkça düzenlenmesi sebebiyle anılan Kanunda hüküm bulunmayan halden söz edilmesinin mümkün bulunmadığı, dolayısıyla doktora yapan akademik personel hakkında adı geçen Kanunun 20 nci maddesine istinaden 657 sayılı Kanunun 36/A/9 uncu maddesinin uygulanamayacağı,

2914 sayılı Kanuna tabi öğretim elemanının yüksek lisans sonrası doktora eğitimini tamamlaması halinde söz konusu personel hakkında anılan Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiği,

değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör