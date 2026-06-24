Naklen atanan memura harcırahı hangi kurum ödeyecek ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 177 nci maddesinde, "Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde, "Bu Kanunda geçen; a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını; ... g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; İfade eder." hükmü yer almaktadır.

Diğer Taraftan; Mezkûr Kanunun 10 uncu maddesinde, "Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: 1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar; ..." hükmü bulunmaktadır. Bu minvalde, 6245 sayılı Kanuna göre, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği 57 nci maddesinde , "Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir. ..." hükmüne 59 uncu maddesinde ise, "Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle 2 alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar. ..." hükmüne yer verilmiştir.

Sayıştay Temyiz Kurulunun 22.05.2019 tarihli ve 46284 sayılı kararında; sürekli görev yolluğunun temel amacının, naklen atanan personelin yeni görev yerine intikali sırasında ortaya çıkan mali yükünün hafifletilmesi ve personelin mali yönden korunması olduğu dikkate alınarak, söz konusu ödemenin personelin ayrıldığı kurum tarafından derhal ve peşin şekilde karşılanmasının Kanunun korumayı amaçladığı menfaat ve hakkaniyet ilkesi ile daha uyumlu olduğu açıklamasına yer verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 16.06.2026 tarihli ve E-58759530-125.01-4828830 sayılı görüş yazısında, "657 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yolluklarının, ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödeneceği; 177 nci maddesinde de 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündeliklerinin, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödeneceği belirtilmiştir. Söz konusu özel kanundan kastedilen 6245 sayılı Kanundur. Anılan Kanunun 10 uncu maddesinde, yurt içinde sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme gideri olmak üzere sürekli görev yolluğu verileceği; 57 nci maddesinde de, harcırahın hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yukarıda belirtilen 57 nci maddedeki hükme göre; başka yere atanan kişinin statüsü, unvanı ve mensubu bulunduğu kurum ne olursa olsun ya da herhangi bir kuruma mensup olsun ya da olmasın, hangi kurumun hizmetini görmek için atanmış ise 6245 sayılı Kanuna göre müstahak olduğu harcırahının da o kurumca (hizmetini gördüğü kurumca) karşılanması gerekmektedir. Ayrıca atama emri tebliğ olunan personelin beyannamesini atandığı kuruma göndererek yeni görev yerine taşınmadan önce harcırahının ödenmesi imkân dâhilinde olduğundan sürekli görev yolluğunun naklen atandığı kurumu tarafından ödenmesinin, hem sürekli görev yolluğunun veriliş amacına hem de 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen hükmün amacına aykırılık teşkil etmediği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, naklen başka bir yere atanan personelin ayrıldığı kurumu ile bağının kesildiği ve hizmetinden bundan sonra naklen atandığı kurumunun yararlanacağı hususları dikkate alındığında, sürekli görev 3 yolluğunun naklen atandığı kurumu tarafından ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." ifadesi yer almaktadır.

Bu itibarla; Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü çerçevesinde ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör