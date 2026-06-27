Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.022 Sözleşmeli Antrenör Alacak

Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak. Adaylar, 2024 KPSS B Grubu P3 puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve her kontenjan için belirlenen sayının üç katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Nihai başarı sıralaması ise sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre oluşturulacak.

Başvurular 10 Ağustos'ta Başlıyor

Başvurular 10 Ağustos 2026 saat 00.00'da başlayacak, 14 Ağustos 2026 saat 17.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir spor dalı ve bir il için başvuru yapabilecek.

Kimler Başvurabilecek?

Başvuru yapacak adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Spor bilimleri alanında lisans mezunu olması,

2024 KPSS P3 puan türünden en az 50 puan almış olması,

almış olması, Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması,

Görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

şartlarını taşıması gerekiyor. Ayrıca başvurulan branşa göre en az ikinci kademe antrenörlük belgesi gibi özel şartlar da aranacak.

Çok Sayıda Branşta Alım Yapılacak

İlanda atletizm, basketbol, futbol, voleybol, yüzme, güreş, karate, judo, tenis, hentbol, masa tenisi ve okçuluk gibi birçok branşın yanı sıra ampute futbol, boccia, oturarak voleybol, özel sporcular branşları, tekerlekli sandalye basketbol, rekreatif spor ve yamaç paraşütü gibi alanlarda da kontenjan var. Bazı branşlarda federasyonlar tarafından verilen özel antrenörlük belgeleri zorunlu tutuldu.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Ankara'da Yapılacak

KPSS puanına göre sıralamaya giren adaylar Ankara'da düzenlenecek sözlü ve uygulamalı sınava katılacak. Sınavda adaylar;

Mesleki alan bilgisi,

Branşa yönelik uygulama becerisi,

Liyakat, temsil kabiliyeti ve genel kültür

başlıklarında 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekecek.

En Fazla Kontenjan Hatay'da

Kontenjan dağılımına göre en fazla antrenör alımı yapılacak iller şöyle sıralandı:

Hatay: 41

Şanlıurfa: 33

İstanbul: 29

Manisa: 29

Tekirdağ: 29

Van: 27

Ankara: 25

Gaziantep: 22

Antalya: 21

Aydın: 21

Yerleştirmeler Başarı Sırasına Göre Yapılacak

Yerleştirmelerde sözlü ve uygulamalı sınav puanı esas alınacak. Her il ve spor dalı için asıl adayların yanı sıra yedek adaylar da belirlenecek. Göreve başlamayan veya şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların yerine yedek listedeki adaylar çağrılacak.

Toplam 81 ilde 58 farklı spor branşında 1.022 sözleşmeli antrenör istihdam edilecek. Başvuru, sınav ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör