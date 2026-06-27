Kamu ihale kurumu 10 memur alacak

7 Büro Görevlisi Alınacak

KİK, lisans mezunları arasından 7 Büro Görevlisi alacak. Bu kadroya; İktisat, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İşletme, İşletme ve Yönetim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, İletişim, İletişim Bilimleri fakülteleri ile Matematik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarından mezun adaylar başvurabilecek. Adayların 2024 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. En yüksek puanlı adaylardan başlamak üzere 35 aday sözlü sınava çağrılacak.

3 İletişim Görevlisi Alınacak

KİK, ayrıca ön lisans mezunları arasından 3 İletişim Görevlisi alacak. Bu kadroya; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgi Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ile Medya ve İletişim ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilecek.Başvuracak adayların 2024 KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almaları gerekiyor. Bu kadro için 15 aday sözlü sınava davet edilecek.

Başvurular 1 Temmuz'da Başlayacak

Başvurular 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru sırasında eksik veya hatalı belge yükleyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Ancak başvuru süresi devam ettiği müddetçe adaylar başvurularını güncelleyebilecek veya yeni belge yükleyebilecek.

657 Sayılı Kanundaki Şartlar Aranacak

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları, mezuniyet şartını sağlamaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor. Ayrıca hizmetin gerektirdiği temsil kabiliyetine, muhakeme yeteneğine ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek niteliklere sahip olmaları gerekiyor.

Sözlü Sınav Ağustos Ayında Yapılacak

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 3-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara Balgat'ta bulunan Kamu İhale Kurumu hizmet binasında sözlü sınava alınacak. Sınava katılacak adayların tarih ve saat bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

Başarı Puanı Nasıl Hesaplanacak?

Sözlü sınavda adayların mesleki bilgi düzeyi, ifade ve muhakeme yeteneği, temsil kabiliyeti, özgüveni, ikna becerisi, genel kültürü ve bilimsel gelişmelere açıklığı değerlendirilecek. Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek. Nihai başarı puanı ise KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si esas alınarak hesaplanacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör