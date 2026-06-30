TÜBİTAK’tan üniversite öğrencilerine iş fırsatı! Aday araştırmacı alacak

Bilim ve teknoloji alanında kariyer hedefleyen lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek alımlarda çok sayıda mühendislik ve fen bilimleri bölümünden başvuru kabul edilecek. Başvurular 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak, 20 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

TÜBİTAK Aday Araştırmacı Alacak

Aday araştırmacılar; Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde yürütülen araştırma ve geliştirme projelerinde görev alacak. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrenciler, eğitimlerini sürdürürken Türkiye'nin önemli teknoloji projelerinde yer alma fırsatı elde edecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlana göre başvuru yapacak adayların, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında en az dört yıllık lisans programlarının 3. veya 4. sınıfında öğrenim görüyor olması gerekiyor. Başvurular yalnızca ilanlarda belirtilen bölümlerde eğitimine devam eden öğrenciler arasından alınacak.

ÇOK SAYIDA BÖLÜMDEN ÖĞRENCİ ALINACAK

TÜBİTAK'ın aday araştırmacı alımlarında çok sayıda bölüm yer alıyor. Başvuru yapabilecek bölümler arasında;

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Yapay Zekâ Mühendisliği

Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Matematik

Matematik Mühendisliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği

Biyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyomühendislik

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

gibi çok sayıda lisans programı bulunuyor.

GÖREV YERLERİ ANKARA VE KOCAELİ OLACAK

Alımı yapılacak aday araştırmacılar, TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'nde bulunan araştırma merkezlerinde görev yapacak. Öğrenciler; bilişim, yapay zekâ, yazılım, elektronik, savunma sanayii, raylı ulaşım teknolojileri, makine, kimya, malzeme teknolojileri ve birçok farklı alandaki Ar-Ge projelerinde çalışma imkânı bulacak.

YABANCI DİL, YAŞ VE DENEYİM ŞARTI ARANMAYACAK

İlan kapsamında başvuracak adaylardan yabancı dil şartı, yaş şartı ve mesleki tecrübe şartı istenmeyecek. Başvuru yapacak adayların yalnızca ilanlarda belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları yeterli olacak. Diğer özel şartlar ise tercih edilecek kadro ve referans koduna göre farklılık gösterebilecek.

ÖĞRENCİLERE AR-GE DENEYİMİ KAZANDIRACAK

Aday araştırmacı programı sayesinde üniversite öğrencileri, eğitim hayatlarını sürdürürken TÜBİTAK projelerinde görev alarak uygulamalı araştırma deneyimi kazanacak. Program, öğrencilerin bilimsel çalışma kültürünü geliştirmelerine, proje tecrübesi edinmelerine ve mezuniyet öncesinde kariyerlerine önemli katkı sağlayacak bir deneyim elde etmelerine imkân tanıyacak.

BAŞVURULAR 20 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

TÜBİTAK Aday Araştırmacı alımı için başvurular 29 Haziran 2026 saat 09.00'da başlayacak ve 20 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Adaylar başvurularını, ilan kapsamında belirtilen referans kodlarına göre gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı şartlar ve tüm kadrolara ait bilgiler ilan metninde yer alıyor

Haber Girişi Baki Sancak - Editör