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Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:35 Son Güncelleme: 30.06.2026 15:56

TÜBİTAK'tan üniversite öğrencilerine iş fırsatı! Aday araştırmacı alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), üniversite öğrencilerine yönelik olarak Kurum, bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezlerinde görevlendirmek üzere kısmi süreli proje personeli (Aday Araştırmacı) alacak. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

TÜBİTAK’tan üniversite öğrencilerine iş fırsatı! Aday araştırmacı alacak
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Bilim ve teknoloji alanında kariyer hedefleyen lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek alımlarda çok sayıda mühendislik ve fen bilimleri bölümünden başvuru kabul edilecek. Başvurular 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak, 20 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

TÜBİTAK Aday Araştırmacı Alacak

Aday araştırmacılar; Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde yürütülen araştırma ve geliştirme projelerinde görev alacak. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrenciler, eğitimlerini sürdürürken Türkiye'nin önemli teknoloji projelerinde yer alma fırsatı elde edecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlana göre başvuru yapacak adayların, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında en az dört yıllık lisans programlarının 3. veya 4. sınıfında öğrenim görüyor olması gerekiyor. Başvurular yalnızca ilanlarda belirtilen bölümlerde eğitimine devam eden öğrenciler arasından alınacak.

ÇOK SAYIDA BÖLÜMDEN ÖĞRENCİ ALINACAK

TÜBİTAK'ın aday araştırmacı alımlarında çok sayıda bölüm yer alıyor. Başvuru yapabilecek bölümler arasında;

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği
  • Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
  • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
  • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  • Yapay Zekâ Mühendisliği
  • Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği
  • Elektrik Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Makine ve İmalat Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
  • Matematik
  • Matematik Mühendisliği
  • Fizik
  • Fizik Mühendisliği
  • Kimya
  • Kimya Mühendisliği
  • Kimya ve Süreç Mühendisliği
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Çevre Mühendisliği
  • Harita Mühendisliği
  • Geomatik Mühendisliği
  • Meteoroloji Mühendisliği
  • İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
  • Biyoloji
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • Biyomühendislik
  • Kimya-Biyoloji Mühendisliği
  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
  • Uçak Mühendisliği
  • Uzay Mühendisliği
  • Otomotiv Mühendisliği
  • Raylı Sistemler Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği

gibi çok sayıda lisans programı bulunuyor.

GÖREV YERLERİ ANKARA VE KOCAELİ OLACAK

Alımı yapılacak aday araştırmacılar, TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'nde bulunan araştırma merkezlerinde görev yapacak. Öğrenciler; bilişim, yapay zekâ, yazılım, elektronik, savunma sanayii, raylı ulaşım teknolojileri, makine, kimya, malzeme teknolojileri ve birçok farklı alandaki Ar-Ge projelerinde çalışma imkânı bulacak.

YABANCI DİL, YAŞ VE DENEYİM ŞARTI ARANMAYACAK

İlan kapsamında başvuracak adaylardan yabancı dil şartı, yaş şartı ve mesleki tecrübe şartı istenmeyecek. Başvuru yapacak adayların yalnızca ilanlarda belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları yeterli olacak. Diğer özel şartlar ise tercih edilecek kadro ve referans koduna göre farklılık gösterebilecek.

ÖĞRENCİLERE AR-GE DENEYİMİ KAZANDIRACAK

Aday araştırmacı programı sayesinde üniversite öğrencileri, eğitim hayatlarını sürdürürken TÜBİTAK projelerinde görev alarak uygulamalı araştırma deneyimi kazanacak. Program, öğrencilerin bilimsel çalışma kültürünü geliştirmelerine, proje tecrübesi edinmelerine ve mezuniyet öncesinde kariyerlerine önemli katkı sağlayacak bir deneyim elde etmelerine imkân tanıyacak.

BAŞVURULAR 20 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

TÜBİTAK Aday Araştırmacı alımı için başvurular 29 Haziran 2026 saat 09.00'da başlayacak ve 20 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Adaylar başvurularını, ilan kapsamında belirtilen referans kodlarına göre gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı şartlar ve tüm kadrolara ait bilgiler ilan metninde yer alıyor

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ANKARA

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TÜBİTAK'tan üniversite öğrencilerine iş fırsatı! Aday araştırmacı alacak
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