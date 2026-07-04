Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 Sözleşmeli Personel Alacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı personel alımları kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alacak. Alımlar, 300 Yurt Yönetim Personeli ile 300 Gençlik Çalışanı kadrolarında gerçekleştirilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak, adaylar KPSS puanına göre sıralanacak ve sözlü sınav sonucunda başarı gösterenler göreve başlayacak.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Bakanlık tarafından yapılacak alımlar iki farklı kadro için gerçekleştirilecek.

300 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli

Bu kadroda erkek ve kadın adaylar için ayrı kontenjan ayrıldı. Dört farklı öğrenim grubundan alım yapılacak.

300 Sözleşmeli Gençlik Çalışanı

Gençlik çalışanı kadrosunda ise beş farklı öğrenim grubundan personel alınacak. Personeller Türkiye genelindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilecek.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Yurt Yönetim Personeli Kadrosu

Bu kadroya başvurabilecek lisans bölümleri şunlar:

İktisat

İşletme

Maliye

Muhasebe

Siyaset Bilimi

Kamu Yönetimi

Ekonometri

İstatistik

Uluslararası İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Sosyoloji

Psikoloji

Sosyal Hizmet

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Turizm

İlahiyat

İslami İlimler

Matematik

Türk Dili ve Edebiyatı

Biyoloji

Fizik

Kimya

Coğrafya

Tarih

Ayrıca herhangi bir lisans programından mezun olan adaylar için de kontenjan ayrıldı.

Gençlik Çalışanı Kadrosuna Hangi Bölümler Başvurabilecek?

Bu kadro için oldukça geniş bir bölüm yelpazesi bulunuyor.

Başvuru yapabilecek bölümler arasında;

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Resim

Müzik

Fotoğraf

Görsel Sanatlar

Seramik

Heykel

Geleneksel Türk Sanatları

El Sanatları

Grafik Tasarımı

Grafik Sanatları

Görsel İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı

İletişim Bilimleri

Yeni Medya ve İletişim

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Gazetecilik

Radyo Televizyon ve Sinema

Sosyoloji

Psikoloji

Sosyal Hizmet

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Turizm

İlahiyat

İslami İlimler

Matematik

Türk Dili ve Edebiyatı

Biyoloji

Fizik

Kimya

Coğrafya

Tarih

mezunları yer alıyor.

Bunun yanında herhangi bir lisans bölümünden mezun adaylar için de ayrıca kontenjan ayrıldı.

KPSS Şartı Nedir?

Başvuruda bulunacak adayların;

2024 KPSS Lisans (B Grubu) sınavına girmiş olması,

KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması

gerekiyor.

Başvuruların ardından her grup ve il için kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı da sözlü sınava katılabilecek.

Genel Başvuru Şartları

Adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşıması,

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması,

Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması (dul ve yetim aylığı hariç),

Başvuracağı kadro için istenilen öğrenim şartını taşıması,

Görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması,

Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumunun olmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

gerekiyor.

Ayrıca halen 4/B sözleşmeli personel olarak görev yapanlar ile sözleşmesi belirli nedenlerle feshedilen adaylar hakkında ilanda belirtilen özel hükümler de uygulanacak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00'da başlayacak ve 17 Temmuz 2026 saat 17.00'de sona erecek.

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Her aday yalnızca;

Bir pozisyon,

Bir il

için başvuru yapabilecek.

Başvuruda Hangi Belgeler İstenecek?

Başvuru sırasında sistem üzerinden gerekli belgelerin eksiksiz yüklenmesi gerekiyor.Mezuniyet bilgisi sistemde görünmeyen adayların diploma veya mezuniyet belgelerini sisteme yüklemesi istenecek.Yurt dışı mezunları için denklik belgesi, eşdeğer program mezunları için ise YÖK eşdeğerlik belgesi talep edilecek.Eksik veya hatalı belge yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Sözlü Sınav Nasıl Yapılacak?

Sözlü sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adaylar;

Mesleki bilgi,

Bakanlık ve genel mevzuat bilgisi,

Temsil kabiliyeti,

Göreve uygunluk,

Genel kültür,

İletişim becerisi

gibi kriterler üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekiyor. Nihai başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre oluşturulacak.

En Fazla Personel Alınacak İller

Kontenjan dağılımına göre en fazla personel alınacak iller şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul: 65 kişi

İzmir: 35 kişi

Aydın: 24 kişi

Antalya: 20 kişi

Ankara: 15 kişi

Bursa: 15 kişi

Konya: 14 kişi

Kayseri: 13 kişi

Sivas: 12 kişi

Sakarya ve Siirt: 11'er kişi

Diğer iller için de 2 ila 10 arasında değişen kontenjanlar ayrıldı. Toplamda 77 ilde 600 personel istihdam edilecek.

Yerleştirme Nasıl Yapılacak?

Yerleştirmeler sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak. Her il ve grup için asıl adaylar kadar yedek aday da belirlenecek. Göreve başlamayan, hakkından feragat eden veya şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Başvuru sürecindeki tüm duyurular ve sonuçlar Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek ve ayrıca tebligat yapılmayacak

Haber Girişi Baki Sancak - Editör