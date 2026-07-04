Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 Sözleşmeli Personel Alacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı personel alımları kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alacak. Alımlar, 300 Yurt Yönetim Personeli ile 300 Gençlik Çalışanı kadrolarında gerçekleştirilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak, adaylar KPSS puanına göre sıralanacak ve sözlü sınav sonucunda başarı gösterenler göreve başlayacak.
Hangi Kadrolara Personel Alınacak?
Bakanlık tarafından yapılacak alımlar iki farklı kadro için gerçekleştirilecek.
300 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli
Bu kadroda erkek ve kadın adaylar için ayrı kontenjan ayrıldı. Dört farklı öğrenim grubundan alım yapılacak.
300 Sözleşmeli Gençlik Çalışanı
Gençlik çalışanı kadrosunda ise beş farklı öğrenim grubundan personel alınacak. Personeller Türkiye genelindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilecek.
Kimler Başvuru Yapabilecek?
Yurt Yönetim Personeli Kadrosu
Bu kadroya başvurabilecek lisans bölümleri şunlar:
Ayrıca herhangi bir lisans programından mezun olan adaylar için de kontenjan ayrıldı.
Gençlik Çalışanı Kadrosuna Hangi Bölümler Başvurabilecek?
Bu kadro için oldukça geniş bir bölüm yelpazesi bulunuyor.
Başvuru yapabilecek bölümler arasında;
mezunları yer alıyor.
Bunun yanında herhangi bir lisans bölümünden mezun adaylar için de ayrıca kontenjan ayrıldı.
KPSS Şartı Nedir?
Başvuruda bulunacak adayların;
gerekiyor.
Başvuruların ardından her grup ve il için kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı da sözlü sınava katılabilecek.
Genel Başvuru Şartları
Adayların;
gerekiyor.
Ayrıca halen 4/B sözleşmeli personel olarak görev yapanlar ile sözleşmesi belirli nedenlerle feshedilen adaylar hakkında ilanda belirtilen özel hükümler de uygulanacak.
Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
Başvurular 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00'da başlayacak ve 17 Temmuz 2026 saat 17.00'de sona erecek.
Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.
Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Her aday yalnızca;
için başvuru yapabilecek.
Başvuruda Hangi Belgeler İstenecek?
Başvuru sırasında sistem üzerinden gerekli belgelerin eksiksiz yüklenmesi gerekiyor.Mezuniyet bilgisi sistemde görünmeyen adayların diploma veya mezuniyet belgelerini sisteme yüklemesi istenecek.Yurt dışı mezunları için denklik belgesi, eşdeğer program mezunları için ise YÖK eşdeğerlik belgesi talep edilecek.Eksik veya hatalı belge yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
Sözlü Sınav Nasıl Yapılacak?
Sözlü sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek.
Adaylar;
gibi kriterler üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekiyor. Nihai başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre oluşturulacak.
En Fazla Personel Alınacak İller
Kontenjan dağılımına göre en fazla personel alınacak iller şu şekilde sıralanıyor:
Diğer iller için de 2 ila 10 arasında değişen kontenjanlar ayrıldı. Toplamda 77 ilde 600 personel istihdam edilecek.
Yerleştirme Nasıl Yapılacak?
Yerleştirmeler sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak. Her il ve grup için asıl adaylar kadar yedek aday da belirlenecek. Göreve başlamayan, hakkından feragat eden veya şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Başvuru sürecindeki tüm duyurular ve sonuçlar Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek ve ayrıca tebligat yapılmayacak