Eşi yabancı olan memura, aile yardımı ödeneği verilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Aile Yardımı Ödeneği" başlıklı 202 nci maddesinde;

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir…" hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202 nci maddesinde, evli bulunan Devlet memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için aile yardımı ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun'a göre Devlet memurunun aile yardımı ödeneğinden faydalanması için iki şart aranmaktadır. Birincisi Devlet memurunun evli olması, ikincisi ise eşinin menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ikinci kitabının birinci kısmının "Evlilik Hukuku" başlığı altında evlenme ehliyeti, başvuru, evlenmenin yapılması ve tescili ile evlenme ile ilgili diğer konularda düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, evlendirme işlemlerini yürütecek görevlilerin tespiti ve bunların yetkileri, evlendirmeye esas olacak dosyaların düzenlenmesi, evlenmenin yapılması gibi hususların düzenlenmesi amacıyla 07/11/1985 tarihli ve 18921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Evlendirme Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

Bu itibarla, Devlet memurunun Türk Medeni Kanunu'na göre geçerli bir evlenme akdi ile evli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve/veya Türkiye Cumhuriyetinde ikamet etmeyen eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması halinde eş için öngörülen aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör