Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Az primi olana emeklilik

Emeklilik her çalışanın hayali. Uzun çalışma süreleri ve bekleme zamanının sonunda emekli olarak garanti bir maaşa kavuşmak istiyorlar. Dahası birçok vatandaş emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ederek çifte maaş alma hayali kuruyor. Ancak emekli olmak kolay değil. Bunun için belli bir süre sigortalı olarak beklemek, belli bir yaşa gelmek gerekiyor. Tabii en önemlisi de işe giriş tarihine göre belirlenen belli sayıda primi ödemek lazım. Primi ya bir işyerinde çalışarak ödüyorsunuz ya da kendi işinizi yaparak. Bunun dışında isteğe bağlı sigorta yapılarak da prim tamamlanıyor. Ayrıca borçlanma imkanlarıyla da prim kazanılıyor. Bütün bunlara rağmen yeterli sayıda primi olmayan vatandaşların imdadına mevzuatımız yetişiyor. Yeterli primi olmayan ya da çalışma yaşını geçirmiş durumdaki sigortalılar için 3600 günle ve 4500 günle emeklilik olmak üzere iki ayrı formül bulunuyor.



