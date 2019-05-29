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Askere gidecekler dikkat! Askere maaşı...

Geçtğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemini açıkladı. Yeni askerlik sisteminde birçok yenilik geliyor. Peki askerlerin maaşları ne kadar olacak? Askerler maaşı alabilecek mi? Askere gitmek için işten ayrılanlar doğru kodla bildirilirlerse terhisten sonra belli şartlar dahilinde alabilir. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem maaş almanın detaylarını yazdı...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 12:48
Askere gidecekler dikkat! Askere işsizlik maaşı...

Askerlerin maaşı alıp alamayacağı konusunda çok fazla soru geliyor. Genel anlamıyla baktığımızda askerlik için işten ayrılanların belli şartlarda alma hakkı var. İşsizlik maaşı kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara ödeniyor. Bunların son 3 yılda en az 600 gün priminin yatmış olması ve son 120 günde de hizmet akdine tabi çalışmak gerekiyor. Ödenen prim gününe göre de 6 ay ile 10 ay arasında asgari ücretin yüzde 40'ı ile yüzde 80'i arasında maaş ödeniyor. İşsiz kalan çalışanların çıkış bildirgelerine yazılan kod işsizlik maaşı için çok önemli. Bu yüzden ayrılırken işyerinizin bu kodları işsizlik maaşı alacağınız şekilde bildirmesi gerekiyor.

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Askere gidecekler dikkat! Askere işsizlik maaşı...
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