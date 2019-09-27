PTT 55 bin personel alımı yapıyor! İşte 2019 PTT personel alım şartları ve başvuru detayları...

PTT personel alımı yapacağını bildirmesinin ardından başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş alımın detayları hakkında yayınlanacak duyuruya çevrilmişti. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. Peki, PTT personel alım başvuruları ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartları nelerdir? İşte detaylar…

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT birimlerinde kadro bekleyen vatandaşlar için Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 55 bin personel alımı ilanı yayınladı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında…