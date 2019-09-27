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55 bin yapıyor! İşte 2019 ve başvuru detayları...

yapacağını yaptığı açıklamayla duyurmuştu. 55 bin kişilik personel alımı birçok kişiye iş imkanı sağlayacak. Vatandaşlar tarafından son zamanlarda oldukça araştırılan iş ilanı yayınlandı. Uzun süredir açılacak kadro için bekleyişte olan vatandaşların yüzü gülüyor. Peki, PTT personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT personel alım ne zaman yapılacak? Konu hakkındaki detaylı bilgi haberimizde…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 11:14
PTT 55 bin personel alımı yapıyor! İşte 2019 PTT personel alım şartları ve başvuru detayları...

yapacağını bildirmesinin ardından başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş alımın detayları hakkında yayınlanacak duyuruya çevrilmişti. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. Peki, ne zaman yapılacak? nelerdir? İşte detaylar…

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT birimlerinde kadro bekleyen vatandaşlar için Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 55 bin personel alımı ilanı yayınladı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında…

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PTT 55 bin personel alımı yapıyor! İşte 2019 PTT personel alım şartları ve başvuru detayları...
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