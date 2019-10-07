Sabah memurlar: Tezsiz Yüksek Lisans bitiren memurlar dikkat!

Soru: Mühendis kadrosunda bir personelimiz görev yapıyor. Kendisini diploması ve atandığı kadronun Teknik Hizmetler Sınıfında yer alması sebebiyle emsallerine göre bir derece ileriden göreve başlattık. Bu personel yerel yönetimler alanında tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamladı. İlgili hakkında nasıl bir işlem yapmamız lazım? Teşekkürler

CEVAP

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının dördüncü bendinde "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, … eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almakta olup söz konusu hükümden yararlanabilmek için Teknik Hizmetler Sınıfında görev almak ile belirtilen unvanları taşımak veya aynı bentte belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olma şartlarının bir arada sağlanması gerekmektedir. Mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının dokuzuncu bendinde de "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır..." hükmü ile yüksek lisans öğrenimini memuriyetten önce veya memuriyeti sırasında tamamlayan Devlet memurlarına bir kademe ilerlemesi uygulanması öngörülmüş ancak söz konusu maddede yüksek lisans öğreniminin tezli veya tezsiz olmasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (t) bendinde lisans üstünün, yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsayacağı belirtilmiş olup, söz konusu bendin birinci fıkrasında ise "Yüksek Lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master)", bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim olarak tanımlanmıştır.

Bu itibarla: 657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesinde yüksek lisans öğreniminin tezli veya tezsiz olmasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olması sebebiyle mer'i mevzuat hükümleri uyarınca alınan yüksek lisans diplomasını ibraz eden personelin 36/A-4 maddesine göre almış olduğu bir dereceye ilave olarak anılan madde gereğince bir kademe ilerlemesinden faydalandırılması gerektiğini düşünmekteyim.