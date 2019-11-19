Sabah memurlar: Avukatlık stajı için istifa eden memur avukat kadrosuna atanabilir mi?

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler…" hükmü ile 71 inci maddesinde "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır…" hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında, sınıf ve unvan değişikliği yapılarak gerçekleştirilecek atanma işlemlerinde atanılacak sınıfın ve kadro unvanının gerektirdiği niteliklere haiz olunması durumunda açıktan atanmanın mümkün olduğu, söz konusu nitelikler içinse öncelikle ilgili kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümleri ile varsa mevzuatındaki diğer özel hükümlerin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.