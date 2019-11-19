Sabah memurlar: Memura lisans eğitimi için yurt dışında izin verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 78'inci maddesinde; "Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir." hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun'un ek 38'inci maddesinde ise; eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konularının, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorunda olduğu, hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 01/02/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik"in 6'ncı maddesinin (a) bendinde; "Yabancı ülkelere gönderilecekler de;

a) Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimi bitirmiş ve bu meslekte Dışişleri Bakanlığının bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dahil en az dört yıl, diğerleri için adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak," hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin ek 1'inci maddesinde ise; Şahsen özel burs, memurun şahsi girişimleri sonucunda;

a) Yükseköğretim Kurulunca yabancı memleketlerin uygun görülen üniversite, yüksekokul, enstitü, eğitim merkezleri ve diğer öğretim kuruluşlarından veya Başbakanlıkça uygun görülen yurt dışındaki dernek, vakıf veya meslek teşekkülü niteliğindeki kuruluşlardan,

b) Uluslararası resmi kuruluşlardan, bu Yönetmeliğin amacına göre temin ettiği burslardır. Şahsen özel burs sağlayan memurlara iki yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Gerekirse bu süre bir katına kadar artırılabilir. Şahsen özel burs sağlayan memurlara, burs verilme konusuyla ilgili dalda dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması kaydıyla, bu Yönetmeliğin 6, 8, 10, 11, 18, 19, 21 ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Devlet memurlarının yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilmelerindeki temel amaç mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek olup, bu amaçla yurtdışına gönderileceklerin yurtdışında eğitim göreceği alanda dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları ve öğrenim konularının çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

SONUÇ

Bu kapsamda, mezkur Yönetmelik ile Devlet memurlarının yüksek lisans, doktora veya kısa süreli eğitim programları ile bilgilerini arttırmak üzere yurtdışına gönderilmeleri mümkün bulunduğundan,memur olarak görev yapmakta olan personelin KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesinde lisans eğitimi görmek üzere şahsen özel burs kapsamında aylıksız izinli olarak yurtdışına gönderilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.