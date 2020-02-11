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() personel alacak! EGM şartları belli oldu mu?

Kurumlara personel alımları devam ediyor. personel ihtiyacını karşılamak için alımı için ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda başvuru için gerekli olan şartlar da açıklandı. Açıklanan ilanda kontenjanlar da belli oldu. Sınav ile ilgili konular da açıklandı. İşte 'nin için gerekli olan detayları şartlar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 10:49 ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğü EGM personel alacak! EGM personel alımı şartları belli oldu mu?

yapacak. Personel alımı için yayınlanan ilanda başvuru şartları belli oldu. Yayınlanan ilanda kontenjan sayıları da belli oldu. personel alımı şartlarının detayları...

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alacak! EGM personel alımı şartları belli oldu mu?
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