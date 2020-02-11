Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alacak! EGM personel alımı şartları belli oldu mu?

Kurumlara personel alımları devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü personel ihtiyacını karşılamak için alımı için ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda başvuru için gerekli olan şartlar da açıklandı. Açıklanan ilanda kontenjanlar da belli oldu. Sınav ile ilgili konular da açıklandı. İşte EGM'nin personel alımı için gerekli olan detayları şartlar ve detaylar...
Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:30Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 10:49ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğüpersonel alımı yapacak. Personel alımı için yayınlanan ilanda başvuru şartları belli oldu. Yayınlanan ilanda kontenjan sayıları da belli oldu. EGM personel alımı şartlarının detayları...