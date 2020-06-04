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Son dakika: 5 aylık belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Dün Mayıs ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 2020 yılının 5 aylık oranı da belli oldu. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 oldu. Temmuz zammı için bir veri kalırken memurlara fark göründü. Emekliler Temmuz’da hem hem ikramiye alacak. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yeni maaş ve ödemeleri hesapladı zam ve ikramiye takvimini Memurlar'a yazdı. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmeleri...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 4.6.2020 10:31 Son Güncelleme: 4.6.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika: 5 aylık enflasyon belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun bu yılın ikinci zamlarını ilgilendiren rakamları belli olmaya başladı. Dün açıklanan enflasyonla birlikte 5 aylık oran yüzde 4,57 oldu. Haziran enflasyonu da bu rakama eklenince Temmuz zammı ortaya çıkacak. Haziran'da enflasyon sıfır çıksa bile bu rakam olarak yansıyacak. Rakam yüzde 4'ü geçtiği için de memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek.

5 aylık enflasyon belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video

HABERİMİZİN BAŞLIKLARI;

*3 Temmuz'da maaşlara zam geliyor

*Memur ve emekli memura fark ödenecek

* 27 Temmuz'da ikinci bayram ikramiyesi verilecek
*Memur Aile yardımı artacak

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Son dakika: 5 aylık enflasyon belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
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