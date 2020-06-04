Son dakika: 5 aylık enflasyon belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun bu yılın ikinci zamlarını ilgilendiren enflasyon rakamları belli olmaya başladı. Dün açıklanan enflasyonla birlikte 5 aylık oran yüzde 4,57 oldu. Haziran enflasyonu da bu rakama eklenince Temmuz zammı ortaya çıkacak. Haziran'da enflasyon sıfır çıksa bile bu rakam zam olarak yansıyacak. Rakam yüzde 4'ü geçtiği için de memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek.

5 aylık enflasyon belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video

HABERİMİZİN BAŞLIKLARI;

*3 Temmuz'da maaşlara zam geliyor



*Memur ve emekli memura fark ödenecek



* 27 Temmuz'da ikinci bayram ikramiyesi verilecek

*Memur Aile yardımı artacak