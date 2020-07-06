SON DAKİKA: Tazminata yeni tavan geldi! İşçiye yılda 7.117 lira tazminat

*Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı mevcut sistemde her yıl için 30 günlük brüt ücret olarak hesaplanıyor. Yani brüt ücreti 3.000 lira olan bir çalışan 10 yıl çalıştığında 30 bin lira tazminat hak ediyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor.

*Tazminat hesabında sadece brüt ücrete mi bakılıyor?

Tazminat hesabında kullanılan brüt ücret sadece maaştan oluşmuyor. Giydirilmiş brüt ücret ile çalışana yıl içinde ödenen ve düzenli olarak verilen tüm paralar brüt maaşa eklenerek kıdem tazminatı hesabında kullanılıyor.