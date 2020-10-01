Kamu kurumlarında yeni dönem başlıyor! Ödül sistemi geliyor

ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM

Özel politika gerektiren gruplar için aktif işgücü programları düzenlenecek ve bu grupların özel sektörde istihdamına aracılık edilecek. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin tekrar canlandırılması ve bu kapsamda istihdam olanaklarının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar teşvik edilecek.