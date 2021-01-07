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23 yeni personel alacak

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine 23 Ar-Ge Personeli alıyor. TÜBİTAK personel alımı ilanına ilişkin detaylar ve başvuru şartları sitesinde yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:19 ABONE OL
TÜBİTAK 23 yeni personel alacak

TÜBİTAK 23 AR-GE personeli alacağını Basın İlan Kurumu'nun sitesinden duyurdu. TÜBİTAK AR-GE personeli alım ilanına son başvuru tarihi 27 Ocak olarak duyuruldu.

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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TÜBİTAK 23 yeni personel alacak
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