İşte asgari geçim indirimi (AGİ) hesaplama tablosu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Aralık ayının son günlerinde 2021 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Buna göre bu yıl geçerli brüt asgari ücret 3.577,50 liraya çıkarken net asgari ücret ise 2.825,90 lira oldu. Böylece asgari ücrete yüzde 21.55 zam yapılırken asgari ücretin de yaklaşık 7 puan üzerinde bir refah payı eklenmiş oldu. Yıl sonu enflasyonu yüzde 14.60 olarak açıklandığında asgari ücret zammının bunun 7 puan üzerinde olduğunu görüyoruz.

Asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değiştirmiyor. Neredeyse 83 milyonun tamamını etkileyen birçok ödemenin de pa8rametreskini oluşturuyor. Bugün size asgari ücretle birlikte belirlenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili bazı bilgiler vermek ve yeni yıldaki rakamları aktarmak istiyorum.