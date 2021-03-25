Faruk Erdem'den çalışma hayatı ve emekliliğe dair sorulara kapsamlı yanıtlar

Sabah Gazetesi Yazarı ve Çalışma Ekonomisi Uzmanı Faruk Erdem SABAH TV'de yayınlanan 'Sorun Söyleyelim' programına gelen soruları cevaplandırdı.

İŞTE O SORULAR VE YANITLAR

Arif Sandık

Soru: 2008 sigorta girişliyim. Ne zaman emekli olurum tahminen Faruk Bey?

CEVAP: 30 NİSAN 2008 VE ÖNCESİ İSE 60 YAŞINDA 7 BİN GÜN İLE SONRASI İSE 61 YAŞINDA 7.200 GÜNLE EMEKLİ OLURSUNUZ.

iSMAiL BOLAT

Soru: 7 Bin Gün bir iş yerinde mi dolacak. 6 Bin Gün başka şirket bin günü çalısılan şirketler olsa tazminat alınır mı?

Cevap: 1999 SONRASINDA SİGORTALI OLANLAR EMEKLİLİKTE YAŞ DIŞINRDAKİ 7 BİNG ÜN YA DA 25 YIL 4500 GÜNÜ DOLDURDUKLARINDA TAZMİNAT ALIRLAR. BU PRİMLERİN AYNI İŞYERİNDE DOLDURULMASI ŞART DEĞİL

BERRU KUŞ

Soru: 2000 yılı sigorta girişliyim ne zaman emekli oluyorum?

Cevap: 2000 YILINDA SİGODRTALI OLAN KADINLAR 58 YAŞ 7 BİN GÜN ERKEKLER 60 YAŞ 7 BİN GÜN PRİMLE EMEKLİ OLURLAR

DENİZ KARA

Soru: 2011 sigorta girişli ne zaman emekli olurum Faruk Bey?

Cevap: 2011 SİGORTA GİRİŞLİ KADINLAR 58 YAŞ 7200 GÜN ERKEKLER 61 YAŞ 7 200 GÜN ŞARTIYLA EMEKLİ OLUR

BANAY ŞENER

SORU: Emekliliği iş yerine ne zaman önceden bildirmek gerekiyor?

CEVAP: EMEKLİLİK İÇİN İŞLEMLERE BAŞLAYACAĞINIZ ZAMAN İŞYERİNE BİLDİRMENİZ GEREKİYOR. ÇÜNKÜ ÇIKIŞ YAPILMASI LAZIM. ÇALIŞIRKEN EMEKLİLİK MÜRACAATI YAPILAMIYOR. ÇIKIŞ İSTENİYOR. BU KONUDA ANAYASA MANKEMESİNİN BİR İPTAL KARARI VAR ONUNLA İLGİLİ BİR DÜZENLEME YAPILMASI DA GEREKİYOR?

BİRCE YALAZ

Soru: malülen emeklilik şartları nelerdir hocam?

CEVAP: MALULEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN EN AZ YÜZDE 60 VE ÜZERİ RAPOR GEREKİYOR AYRICA 1800 GÜN PRİM DE İSTENİYOR

SELAHATTİN CANDAN

Soru: 4100 gün prim var. Baslangıc 2002 tazminat alabilir miyim?

Cevap: 4500 GÜN VE 25 YIL YANİ 2027'Yİ BEKLEMENİZ GEREKİR.

HASAN YILMAZ

Soru: İki yıl önce 3600 den tazminat aldım işden ayrılmadım tekrar 3600 den aynı iş yerinden tazminat alabilir miyim?

CEVAP: TAZMİNAT ALIP İŞTEN AYRILMAMANIZ NASIL OLDU ONU ANLAMADIM. TAZMİNAT ALMAK İÇİN İŞTEN ÇIKARTILMANIZ LAZIM. TEKRAR GİRİŞ Mİ YAPILDI. SGK'DAN YENİ BİR YAZI İSTEYİN DURUMUNUZA BAKIP VEREBİLİRLER AMA SORUNUZ EKSİK.

METİN AÇAR

Soru: Benim 2000 yılından itibaren sigorta primim yatmakta şuanda 6600 iş günüm var. Sistem diyor ki; 2042 yılında emeklilik maaşı alabilirsin Peki bu arada benim prim ortalama 1500 civarı olacak ya da 5 yol sonra iş bulamıyacaz bunun başka yolu yokmu ben matbaa sektöründe çalışıyorum?

Cevap: 2000 YILINDA SİGORTANIZ YAPILDIYLSA 7 BİN GÜN TAMAMLADIĞINIZDA 60 YAŞINIZI BEKLERSİNİZ. 7 BİN GÜNÜ TAMAMLADIKTAN SONRA ÇALIŞMASANIZ DA OLUR.

NAHSEN KARADAĞ

Soru: Merhaba Ben 1/12/1986 yılında SSK kayıt oldum 1971 dogumluyu. 9450 günüm şu an aktif emekli dilekçesini verdim 1 ay oldu sonuç gelmedi teşekkürler ederim.

Cevap: İŞLEMLER HIZLI YAPILIYOR. NE KADAR BEKLERSENİZ BEKLEYİN EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRAKİ AY BAŞYINDAN İTİBAREN MAAŞINIZ İŞLİYOR KARAR ÇIKINCA TOPLU PARA ÖDENİYOR.

RAHİM BADEM

Soru: Ben Nisan 7 de emeklilik dilekçemi vereceğim iş yerinden ne zaman ayrılmam gerekir. Çıkış almadan emeklilik dilekçemi verebilir miyim. Kıdem tazminatımı almak için herhangi bir yerden SSK bir yazı almam gerekirmi yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler.

CEVAP: EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERMEDEN ÖNCE ÇIKIŞ ALMANIZ GEREKİYORDU. ANCAK ANAYASA MAHKEMESİ BU DÜZENLEMEYİ İPTAL ETTİ. ŞU ANDA SGK NASIL BİR UYGULAMA YAPIYOR HENÜZ AÇIKLANMADI. BUNUN İÇİN ALO 170 İLE GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİM. EMEKLİLİK İÇİN AYRILDIĞINIZDA SON İŞYLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMAK KAYDIYLA TAZMİNAT ALIRSINIZ BİR YLAZI ALMANIZA GEREK YOK. EMEKLİLİK YAZINIZ YETERLİ OLACAKTIR.

KÖKSAL ARAZ DARICA

Soru: 20.10.1986 ssk girişim var ilk ssk numaramı bu ilk ise girdigim yer verdi 1 yıl çalıştım hiç prim ödenmemiş askere gittigim 1991 şubat gelince 1993 ten bu yana çalışıyorum. 9750 günüm var 1971 doğumluyum ssk borçlanması olur mu?

Cevap: BU İŞYERİ ÇIRAKLIK YA DA STAJ İSE GEÇERLİDİR. EĞER FİİLEN ÇALIŞTINIZ İSE HİZÇMET TESPİTİ DAVASI AÇABİLİR O GÜNLERİ TESCİL ETTİREBİLİRSİNİZ.

TÜLAY GÜLER

Soru: Merhaba, 14 eylül 1998 yılında staja başladım. Sigorta numaramı aldım fakat sağlık haricinde emeklilik için ödeme yapılmamış. Fiili olarak 2003 yılında sigortam ödenmeye başladı,arada küçük boşluklarım var ama toplam 5597 gün ssk primim ödendi. Hala çalışıyorum. 2011 yılı için 1 doğum borçlanması da yaparsam ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler

Cevap: STAJ DA ZATEN EMEKLİLİK PRİMLERİ ÖDENMİYOR VE BU YÜZDEN DE STAJ BAŞLANGICI YA DA PRİMLERİ EMEKLİLİKTE KULLANILAMIYOR. ANCAK DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN STAJ GEÇERLİ SAYILIYOR. 2003 GİRİŞİNİZE GÖRE 7 BİN GÜN VE 58 YAŞ ŞARTIYLA EMEKLİ OLURSUNUZ. DOĞUM BORÇLANMASI YAPIP 720 GÜN KAZANABİLİRSİNİZ. DOĞUMUN 2003 SONRASI OLMASI GEREKİYOR.

FATİH HORUZ

Soru: ÇALIŞIRKEN, EV ALIRKEN EMEKLI IKRAMIYEMIN YARISINI ALABILIR MIYIM? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap: HENÜZ BÖYLE BİR UYGULAMA YOK. EMEKLİLİK İKRAMİYESİ DİYE DE BİR UYGULAMA YOK. EMEKLİ OLURKEN SON ÇALIŞTIĞINIZ İŞYERİNDEN 1 YIL VE ÜZERİ ÇALIŞMALARINIZ İÇİN TAZMİNAT ALIRSINIZ. EMEKLİLİK İKRAMİYESİ DEVLET MEMURLARI İÇİN UYGULANIYOR.

BEKİR YALÇIN

Soru: Faruk Bey kolay gelsin! 03.08.1970 doğumluyum. BEKİR YALÇIN ben, 01.05.1993 sigorta girişim var fakat 1 gün bile prim yatırılmamış! 1994 senesinde askere gittim ve uzun dönem yedek subay olarak yaptım. 31.03.1995 senesinde 4c ye tabi olarak göreve devam ettim. Hizmet birleştirmesini yaptım e-devlet tede bunu görebiliyorum. Sorum şu olacak, nezaman emekli olabilirim? 93 senesine göre emekli olabilmem için ne yapmalıyım? 3600 günümü önümüzdeki Nisan ayında dolduracağım emekli olma yaşım ne olacaktır? Cevaplar için teşekkür ederim! Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim! Allah'a emanet olunuz...

Cevap: 1993 YILINDAKİ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞMANIZI TESCİL ETTİRSENİZ BİLE EMEKLİLİĞİNİZ İLK MEMUR OLDUĞUNUZ YANİ YEDEK SUBAY OLDUĞUNUZ TARİHTEN İTİBAREN HESAPLANIYOR. ÖNCEKİ SİGORTALAR HİZMET BİRLEŞTİRMESİ İLE KESENEK GÜNLERİNİZE KATILIYOR. BUNLAR EMEKLİLİĞİ GERİYE ÇEKMİYOR.

HALİL AVCI

Soru: Merhaba. İyi günler iyi günler 2020 yılı mart ayından beri ücretsiz izindeyim basit kronik bronşit var iş yerim pandemi döneminde çalışabilir veya çalışamaz raporu istedi bende özel hasteneye gittim koah mevcuttur diye pandemi döneminde çalışamaz raporu verildi ve ücretsiz izindeyim maske takamiyorum takmakta çok zorlanıyorum ücretsiz izin süresi bittiği an sağlık sebebiyle istifa etsem tazminatımızı alabilir miyim? alırsam tazminatı geçen seneki mi yada 2021 senesi brüt ücreti üzerinden mi hesaplanır

Cevap: SAĞLIK SEBEBİYLE İSTİFA EDEREK TAZMİNAT ALMANIN YOLLARI İŞ KANUNU 24. MADDESİNDE BELİRTİLİYOR. BURADAKİ ŞERTLER DURUMUNUZA UYUYORSA TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ.

FIRAT ÇINARLI

Soru: 25 09 1979 doğumluyum. 360 gün primim var ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: 360 GÜNLE EMEKLİ OLAMAZSINIZ. EĞER SİGORTA OLDUĞUNUZ TARİH 9 ELLÜL 1999 ÖNCESİ İSE EN AZ 3600 GÜN SONRASI İSE 4500 GÜN GEREKİYOR

SALİH ŞEN

Soru: 28 yıl oldu. Yüzde 70.engelliyim. Şu anda emekli olsam idari destek personeli çalışıyorum. Ne kadar tazminat ve maaş alırım?

CEVAP: ENGELLİ OLARAK EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN VERGİ İNDİRİMİ GEREKİYOR. BUNUN İÇİN VERGİ DAİRESİNE BAŞVURUP HASTANEYE SEVKİNİZİ İSTEMENİZ LAZIM.

ZEHRA KÖKÇÜ

Soru: İşveren tazminatımızı vermiyor. SSK'dan yararlanamıyorum...

Cevap: BAZI HAKSIZLIKLAR YAPILDIĞI ANLAŞILIYOR DURUMU ALO 170'&E MUTLAKA BİLDİRİN

ERTAÇ VURAL

Soru: Evlenince erkekler neden tazminat alamıyor?

CEVAP: EVLİLİK TAZMİNATI SADECE KADINLARA TANINMIŞ BİR HAK.

DENİZ KARA

Soru: 3600 günden emekli olmak için sigorta girişi kaç olmalı?

Cevap: 9 EYLÜL 1999 VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARIN SSK KAPSAMINDA 3600 GÜNLE EMEKLİLİK HAKLARI BULUNUYOR. 3600 GÜNDEN EMEKLİ OLMAK İÇİN 15 YIL 3600 GÜN VE ERKEKLER İÇİN 55 KADINLAR İÇİN 50 YAŞ ŞARTININ ÜÇÜNÜN DE YERİNE GELMESİ GEREKİYOR. BU ÜÇ ŞARTTAN HANGİSİ EN SON YERİNE GELMİŞSE ONA GÖRE DE EMEKLİLİK YAŞI BELİRLENİYOR.

ÖMER ERTÜRK

Soru: 1994 yılında sigorta girişi var eşimin sigorta numarası verilmiş ama primi yatırmamış işveren acaba bu tarihten yararlana bilirmiyiz ne yapabiliriz teşekkür ederim

CEVAP: EMEKLİLİK İÇİN SİGORTANIN GEÇERLİ OLABİULMESİ İÇİN MUTLAKA PRİMİN YATIRILMASI GEREKİYOR. EĞER EŞİNİZİN BU TARİHTE FİİLİ ÇALIŞMASI VAR BUNA RAĞMEN PRİMLERİ YATIRILMAMIŞSA ZAMAN AŞIMINA BAKILMADAN HİZMET TESPİT BAŞVURUSU YAPABİLİRSİNİZ. AMA SADECE SİGORTA YAPILMIŞ FİİLİ ÇALIŞMA YOKSA VE PRİM YATIRILMADIYSA GEÇERLİ SAYILMIYOR.

ESENGÜL AKIN

Soru: Benim 998 günüm var 01.08 1998 tarihinden itibaren sgk girişim var ve çoğu yatırılması işveren tarafından u yüzden iş değişikliğim çok oldu sizin bahsettiğiniz sgk primlerini geri alabilme olasılığım varmı 43 yaşındayım 2 senedir çalışamıyorum rahatsızlığından dolayı primleri geri alabilir miyim?

Cevap: TOPLU OLARAK PRİMLERİNİ PARASINI ALABİLMEK İÇİN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ YIL VE YAŞ ŞARTINI TAMAMLAMANIZ GEREKİYOR. SİZİN İÇİNDE BU ŞARTLAR 25 YIL VE 57 YAŞ. 25 YIL 2023'DE DOLACAK AMA YAŞ BEKLEMENİZ GEREKİR.

EMİRHAN ÇAKIR

Soru: Ben eşimden boşandım ben ondan nafaka almadım. Babam sigorta emeklisi bundan 28 sene oldu vefat edeli onun maaşını bağlattım şimdi ordan maaş alıyorum. Benim 1995 senesi mart ayının üçünden beri bağkurluyum oradan emekli olabilir miyim? Bağkur maaşı bağlanırsa babamdan aldığım maaş kesilir mi? Ben Emirhan'ın annesiyim 58 yaşındayım soruma cevap verirseniz sevinirim.

Cevap: KIZ ÇOCUKLARI ÇALIŞMADIKLARI VEYA EMEKLİ OLMADIKLARI YA DA EVLENMEDİKLERİ SÜRECE YETİM MAAŞI ALABİLİYOR. SİZ DE EMEKLİ MAAŞI ALMAYA BAŞLARSANIZ BABANIZDAN ALDIĞINIZ YETİM MAAŞI KESİLİR. EŞTEN ALINAN ÖLÜM MAAŞI İSE EMEKLİ YA DA ÇALIŞMA OLSADA KESİLMİYOR

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