Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Ne zaman emekli olurum? Kıdem tazminatı...

1) Faruk bey iyi akşamlar, Kısa Çalışma da olan personel son 4 ayda 120 prim günü şartını yerine getiremediği halde işveren tarafından çıkarılması durumunda işsizlik maaşı alabilirmi? (ÇETİN ÖZCAN)

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN BİR PERSONEL İŞTEN ÇIKARTILMADIĞI İÇİN SON 120 GÜNDE İŞ AKDİNİN DEVAM ETMESİ ŞARTINI YERİNE GETİRMEKTEDİR. İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR

2) 1982 doğumluyum. Çalışma günüm 2728 gün . 01/2003 ilk işe başlama günüm. 4 yaşında bir oğlum var. Çocuk bakımı bana kaç gün kazandırıyor? Şu an çalışmıyorum. Kaç yaşında emekli olabilirim? Dışardan pirimleri ödemek istiyorum. Yüksekten prim ödemek ne kazandırır ? Emekliliğe yakın tarihlerde yüksek prim ödemek emeklilik maaşını arttırır mı? (Zuhal yıldırım)

20023 GİRİŞİNİZE GÖRE 7 BİN GÜN VE 58 YAŞI ŞARTINIZ VAR. ÇOCUK 2003 SONRASI DOĞMUŞSA BORÇLANIP 720 GÜN KAZANIRSINIZ. PRİMLERİ İSTEĞE BAĞLI İLE DIŞARDAN AY AY ÖDEYEBİLİRSİNİZ BU DURUMDA 1261 GÜNÜ GEÇERSE BAĞKUR ŞARTLARI OLUŞUR. YÜKSEKTEN PRİM ÖDEMEK EMEKLİ MAAŞINA KATKI YAPAR. EMEKLİLİĞE YAKIN TARİH DEĞİL TÜM KAZANÇLARA BAKILIYOR.

3) - Sigortada 1200 günüm var. 1962 doğumluyum 1972'den Bağ-Kur girişim var, ama hiç ödeme yapılmamış yeni çıkan yasayla emekli olabilir miyim? (FAHRETTİN GÜLŞEN)

1.200 GÜNLE EMEKLİ OLMANIZ MÜMKÜN DEĞİL. BAĞKUR KAÇ GÜN ONU DA BİLMEMİZ GEREKİYOR. AMA ŞİMDİYE KADAR ÖDEMEDİYSENİZ YAPILANDIRMA YASASI İLE BUNLAR SİLİNMİŞ OLABİLİR. İHYA İÇİN BAŞVURMAK GEREKİYOR. GEÇMİŞ BAĞKUR GÜNLERİNİ İHYA ETTİREBİLİRSİNİZ. 9 BİN GÜNÜ TAMAMLAYIP EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ. YA DA 5400G ÜNÜ AMA O ZAMAN DA YAŞ ŞARTI YÜKSELİR.

4) Merhaba annem 1962 doğumlu 1984 yılında sigorta girişi var mevsimlik çalıştığı için 1 yıl içerisinde 3/5 ay pirim yatırılmış. Toplamda 1600 gün pirimi var . İki çocuk sahibi annem. Doğum dan dolayı borçlanma mümkün mü. Emeklilik durumu nedir? (EYÜP YUCA)

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR iÇİN 20/11 YILINRDA BİR YASA İLE BORÇLANARAK 30 GÜNE TAMAMLAMA İMKANI GETİRİLDİ. BUNDAN YARARLANABİLİRSİNİZ TABİ BU TARİHTEN SONRAKİ ÇALIŞMALARA BAKMAK LAZIM. ONUN DIŞINDA ÇOCUKLAR 1984 YILINDAN SONRA DOĞMUŞLARSA BORÇLANABİLİR. 1600 GÜN YETERLİ OLMAYACAKTIR. EN AZ 3600 GÜNÜ TAMAMLAMASI GEREKİYOR.

5) İsteğe bağlı Kadınların sigorta öncesi doğumları İçin borçlanma hakkı verildi mi? (MUSTAFA DEMİRCAN)

SİGORTADAN ÖNCE DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLAR İÇİN BORÇLANMA ŞU AN YAPILAMIYOR

6) Evli çiftlerden koca, emekli sandığı emeklisi. Eşi ise SSK emeklisi. Soru şu; Birinin vefatı halinde eşler birbirinin emekli maaşını alabilirmi? (YÜKSEL DİBEK)

EŞLERDEN MAAŞ ALMAK İÇİN BİR GELİRİNİN OLMAMASI ARANMIYOR. YANİ BİR EŞ ÇALIŞSA DA EMEKLİ OLSA DA ÖLEN EŞİNİN MAAŞINI ALABİLİR. SADECE BURADA ORANLAR DÜŞÜYOR.

7) Belediyeye bağlı bir şirkette şöförlük yapmaktayız ve şirket ile belediye arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı sürekli 3aylık sözleşme yapılıyor ve yaklaşık 1 yıldır bize de üç ayda bir sigortadan giriş çıkış yapılıyor ama aynı şirket adına. Bu konuda bize yansıması nasıl olur. (İSMİ SAKLI)

SİZİN İÇİN BİR KAYIP OLMAZ ZATEN AYNI GÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILIYORDUR ÖZLÜK HAKLARINIZ KAYBOLMAZ

8) Merhabalar 3600 yazimi aldim BES katilim ile ilgili tarafima ödeme alabilir miyim? TOLGA Genç

3600 GÜN YAZISI İLE TAZMİNATINIZI ALIP AYRILDIYSANIZ BES KATKI PAYLARINIZI YENİ BİR İŞ BULANA KADAR DONDURABİLİR ÖDEMELERE DEVAM EDEBİLİR YA DA SİSTEMDEN ÇIKABİLİRSİNİZ. BUNUN İÇİN İLGİLİ BES ŞİRKETİYLE GÖRÜŞÜN

9) 6.11.1999 tarihli işe giriş tarihim var. Ne zaman emekli olabilirim? (SEMRA BAYKIN)

SINIRDA BİR TARİHTE SİGORTALI OLMUŞSUNUZ. 9 EYLÜL 1+999 SONRASI SİGORTA OLDUĞU İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ 7 BİN GÜN VE 58 YAŞ OLACAK. ÖNCESİ OLSAYDI 56 YAŞ YETECEK VE 5975 GÜNLE EMEKLİ OLABİLECEKTİNİZ

10) Önceden çalıştığım yerde sigortam .yapılmamış şu an işyeri faaliyeti.devam ediyor .mahkeme ile sigorta girişim.onceki.1994 e alabilirmiyim.isyeri sahibi arkadaşa.ortalama.nekadar .zararı olur? (DOĞAN AKGÜL)

HİZMET TESPİT DAVALARINDA ZAMAN AŞIMI BULUNUYOR BU DA 5 YIL. ANCAK BEŞ YIL GERİYE DOĞRU DAVA AÇABİLİRSİNİZ.

11) 91 doğumluyum kendim oto boyacısıyım yaptığımız iş dolayısıyla devletin bize bir erken emeklilik fırsatı tanıyacağını çok merak ediyorum yoksa 60 yaşına kadar bu mesleği nasıl yapacağımı bilemiyorum bununla ilgili bir bilginiz varmı acaba teşekkürler (ABDULLAH ATEŞ)

5510 SAYILI YASANIN 40. MADDESİNDE KİMLERİN YIPRANMADAN YARARLANACAĞI LİSTE HALİNDE VERİLİYOR. ORAYA BAKABİLİRSİNİZ ANCAK BOYA İŞİ DOĞRUDAN YAZILMIYOR AMA BAZI KİMYASALALLARLA İLGİLİ BİLGİLER BULUNUYOR

12) 10 yıldır ssk prim düşük ödeniyor , düşük ödendiğini ispatlasam ve şikayette bulunsam , geriye dönük ssk primlerim yükselirmi ? MURAT YAZICI

HİZMET TESPİT DAVASI AÇARAK GERİYE DOĞRU TESCİL YAPTIRABİLİRSİNİZ. GERÇEK MAAŞINIZI İSPAT ETMENİZ GEREKİR

13) 77 doğumluyum, 1995 staj ile sigorta başlama 01.12.1999 tarihinde de işe başlamam var. 4404 sigorta primim var. Ne zaman emekli olabilirim. Ayrıca doğum borçlanması yaparsam ne kadar etkiler. Hatice aydınalev

STAJ SİGORTASI SAYILMIYOR. İŞE GİRİŞ TARİHİNİZE GÖRE DE 58 YAŞINDA VE 7000 GÜN İLE EMEKLİ OLURSUNUZ. 1995 STAJ DOĞUM BORÇLANMASINDA GEÇERLİ BU TARİHTEN SONRA ÇOCUKLARINIZ VARSA BUNLARIN 3 TANEESİNİ BORÇLANIP 2160 GÜN KAZANABİLİRSİNİZ

14) Nakdi ücret desteği alıyorum fakat iki aydır borcundan dolayı kesinti oluyor 1420 TL yatıyor fakat 913 TL elime geçiyor araştırma ma göre nakafa ücreti hariç yardım parasına haciz vede bloke konulamaz deniliyor bunun için nereye müracaat etmeliyim (ÖZCAN KARAASLAN

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YA DA EMEKLİ MAAŞINDAN YA DA SOSYAL YARDIMLARDAN KESİNTİ YAPILMIYOR HACİZ UYGULANAMIYOR. BURANIN İSTİSNASI NAFAKA ALACAKLARI VE KURUM ALACAKLARI. SİZİN KESİNTİNİZİN SEBEBİ NEDİR ONU BELİRTMEMİŞSİNİZ. ÖNCE BUNU ÖĞRENİN, BUNUN İÇİN ALO 170'İ ARAYABİLİRSİNİZ

15) 01-07-1970 doğumluyum. 1-07-1992 Bağ-Kur başlangıcım Dükkânım hâlâ çalıştığı için primlerim Fazlasıyla dolmuş,yaşı bekliyorum. Askerlik borçlanması yaparsam emekli maaşıma etkisi olur mu? Tavsiye eder misiniz?İşler çok durgun olduğu için, dükkânı kapatmayı da düşünüyorum,kapatırsam sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim? (SAMİ HARANİ)

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI SİZİN TÜM BİLDİRDİĞİNİZ KAZANÇLARDAN YAPILIYOR. ÖYLE GÖRÜNÜYOR Kİ HEP ASGARİ ÜCRETTEN BİLDİRMİŞSİNİZ. ŞİMDİ ÇOK YÜKSEKTEN ASKERLİK BORÇLANIP BOŞUNA PARA HARCAMAYIN. BUNU GERİ ALMANIZ MÜMKÜN DEĞİL. O YÜZDEN YAPILACAK HESAPLAMAYI BEKLEYİN

16) 1974 1.ay doğumluyum 1986 yılında işe başladım 1990-1993 yılları arasında çıraklık okuluna gittim sigortam 1998 4.aydan çıkıyor 1986 yılından dava açabilir miyim (ENVER DURAN)

1986 YILINDA YANİ 12 YAŞINDAYKEN NE İŞ YAPTIĞINIZ Kİ SİGORTANIZ YAPILDI. EĞER 1986 YILI ÇIRAKLIK DEĞİLSE VE PRİMLER YATIRILDIYSA O GÖRÜNÜYORDUR. GÖRÜNMÜYORSA BU SİGORTA GEÇERLİ DEĞİLDİR. ÇIRAKLIK SİGORTASI DA GEÇERLİ DEĞİL. 1998 4. AYDAKİ SİGORTANIZ NORMAL ÇALIŞMA İSE EMEKLİLİĞİNİZ ORADAN HESAPLANACAK.

17) 2008 girişli sigorta başlangıcım var . Engelli çocuğum var acaba kaç yaşında emekli olabilirim. Doğum borçlanması yapabilir miyim (Filiz Kılıçoğlu)

2008 GİRİŞİNİZE GÖRE 58 YAŞINRDA VE 7 BİN GÜNLE EMEKLİ OLURSUNUZ. ANCAK 2008 SONRASI ÇALIŞMALARINIZ ENGELLİ ÇOCUĞUNUZLA İLGİLİ RAPORUN ONAYLANMASI SONRASI 4 YILA 1 YIL İLAVE YAPILACAK VE YAŞ ŞARTINIZ DA DÜŞECEK. ÇOCUK 2008 SONRASI DÜNYAYA GELMİŞ İSE BORÇLANMA YAPABİLİRSİNİZ

18) merhaba, Bir işyerinde 4 yıl 8 ay çalışan bir işçi işten ayrıldı. 4 yıllık izin parasını da aldı. Başka yerde çalıştı 1 yıl sonra aynı işyerine girdi. 1 yıl 3 ay daha çalıştı. İzin halkı 14 gün mü olur 20 mi?—(ALİ YILDIRIM)

AYNI İŞYERİNE GİRMİŞ OLSA BİLE YENİ SÖZLEŞMEYLE KIDEMİ SIFIRDAN BAŞLAMIŞ DEMEKTİR. DAHA ÖNCE AYNI YERDE ÇALIŞMASI BİRŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ. ZATEN TÜM İZİN HAKLARINI KULLANMIŞ. O YÜZDE 14 GÜN GEÇERLİ OLACAKTIR.

19) 1969 doğumluyum 01.01.2005 SGK girişliyim hiç ara vermedim ne zaman emekli olurum ? (HASAN KAYİRAN)

İŞE GİRİŞ TARİHİNİZE GÖRE 60 YAŞINDA VE 7 BİN GÜN ÇALIŞARAK EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

20) Geçen hafta sözleşme yapılarak çalışanlar için için maaş her yıl artış olmak zorunda demiştiniz. Ben yabancı bir şirkette Euro üzerinde sözleşmem var 8 yıldır aynı yerde çalışmaktayım. Bu süre zarfında hiç artış yapılmadı. Ne yapmam gerekiyor ?

(Süleyman)

SÖZLEŞME YAPILARAK İŞE GİRENLER İÇİN ZORUNLU DEĞİL. EĞER SÖZYEŞMEDE BÖYLE BİR MADDE VARSA ZORUNLU OLUR DEDİM. YANİ SİZİN SÖZLEŞMENİZDE HER YIL MAAŞI ARTACAK DİYE BİR MADDE VARSA VE BUNA UYULMAZ İSE SİZİN HAKLI FESİHP İLE TAZMİNAT HAKKINIZ DOĞAR. SİZ SÖZLEŞMENİZE BAKIN HER YIL ŞU ORANDA ARTIŞ YAPILACAK DİYE BİR MADDE VARSA BUNA UYULUR. YOKSA İŞVERİNİN ZAM YAPMA MECBURİYETİ BULUNMUYOR

BU YÜZDEN İŞE GİRERKEN SÖZLEŞME YAPMAK VE ONUN BİR NÜSHASINI ALIP OKUMAK ÇOK ÖNEMLİ.

21) Annem 2008 yılında şirket milat tarihinden itibaren bağ kurlu.1958 doğumlu 63 yaşında.Ne zaman emekli olur. Ayrıca vefat eden rahmetli babamdan dolayı SGK dan babamın maaşını alıyor. Bağ kurdan Emekli olunca Maaşı etkilenir mi Hem SGK dan hem bağ kurdan maaş alabilir mi (Ertan Özkanlı)

ANNENİZ 7200 GÜN VE 58 YAŞ ŞYARTIYLA BAĞKUR'DAN EMEKLİ OLUR. YAŞI TAMAM PRİMİ TAMAMLAMANIZ LAZIM. 5400G ÜNÜ TAMAMLADIĞINDA DA KISMİ EMEKLİLİK HAKKI KAZANIR. EMEKLİ OLMASI BABANIZIN MAAŞINI ALMANSANI ENGEL DEĞİL. ANCAK ORANI DÜŞER.

22) Ben şubat 2000 yılında emekli (memur ) oldum.o tarihten itibaren devamlı olarak özel sektörde çalıştım,halen çalışmaktayım.yeniden ikinci bir emeklilik veya herhangibir maddi menfaat söz konusu olabilir mi. (Yunus ÖZLÜ)

MAALMESEF İKİNCİ BİR EMEKLİLİK OLMASI MÜMKÜN DEĞİL. ZATEN SİZİN İÇİN YATIRILAN PRİMLER EMEKLİLİK İLE İLGİLİ DEĞİL NE MAAŞINIZA KATKI YAPAR NE DE İKİNCİ BİR EMEKLİLİK SAĞLAR.

ANCVAK BES İLE KİKİNCİ EMEKLİLİK İMKANI OLABİLİR

23) Kalp hastasi eşim adına soruyorum malulen emekli olduğunda emekli maaşı normal emekli maaşından daha azmı olur? Teşekkür ederim. (ESRA EREZ)

EMEKLİ MAAŞI NORMAL EMEKLİ MAAŞINDAN AZ OLMAZ. ANCAK DAHA AZ PRİMLEMEKLİ OLACAĞI İÇİN DİĞER EMEKLİLERDEN DAHA AZ MAAŞ ALABİLİYORLAR.

24) Ücretsiz izinler bitince sigortamiz yatma ihtimali varmi? (İSMİ SAKLI)

ÜCRETSİZ İZİN YLİTİNCE NORMAL ÇALIŞMAYA GEÇTİĞİNİZDE SİGORTANIZ TABİKİ YATIRILMAK ZORUNDA.