Doktora yapan memurlar unvan değişikliği sınavından muaf olabilir mi?

Soru: Halen Üniversitezde "laborant" kadrosunda görev yapmaktayım . Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezunum. Doktora öğrenimini yaptım. Sonrasında "doçent" unvanı da almış bulunmaktayım .Üniversitede "kimyager" kadrosuna sınavsız atanmam mümkün mü?

Cevap: 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Belirtilen Genel Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler…" hükmü bulunmaktadır. Bununla birlikte, 12/04/2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim

Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 2'nci maddesinde, "Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan memurlardan 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar." hükmü; "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak" hükmü; 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ise, "Doktora öğrenimini bitiren kurum personelinin, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere sınavsız ataması yapılabilir." hükmü mevcuttur.

Bu itibarla, "laborant" kadrosunda görev yapan, Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezun olup, bu öğrenimle "kimyager" unvanını ihraz eden, doktora öğrenimini yapan ve sonrasında "doçent" unvanı da almış bulunan personelin, öğrenimle "kimyager" unvanını ihraz etmiş bulunması ve atanacağı görev için Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartını taşıması kaydıyla, Üniversitenizde münhal bulunan "kimyager" kadrosuna sınavsız, genel hükümlere göre atanmasının çalıştığı Kurumun takdirinde

bulunduğu değerlendirilmektedir.